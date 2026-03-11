Grund zur Freude? Überraschung bei "Promis unter Palmen": Kandidatin feiert Comeback in Folge 5 Aktualisiert: 07:31 Uhr von Lena Maier Pure Erleichterung: Eric Stehfest (l.) kann sein Glück kaum fassen, als unerwartet Verstärkung auftaucht, während Kevin Wolter (r.) amüsiert zusieht. Bild: Joyn

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Achtung, Spoiler-Alarm!

Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 5 von "Promis unter Palmen", die erst am 16. März um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt und danach kostenlos zum Streamen verfügbar sein wird. Es gibt sie aber bereits jetzt eine Woche vorab als Preview auf Joyn.

Die fünfte Episode von "Promis unter Palmen" beginnt mit einem Paukenschlag! Nach Anouschka Renzis freiwilligem Auszug betritt eine bereits ausgeschiedene Kandidatin erneut die Bühne - mit einem pikanten "Souvenir" am Hals.

Die Villa von "Promis unter Palmen" kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem Anouschka Renzi freiwillig das Handtuch geworfen hat, musste personell reagiert werden. Und wie könnte man die entstandene Lücke besser füllen und dabei gleichzeitig für kollektive Schnappatmung sorgen? Richtig: mit dem Comeback von Edith Stehfest.

Die Geister, die ich rief: Plötzlich steht Edith in der Villa Die Reaktionen auf Ediths Erscheinen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Eric Stehfest sie als Erster entdeckt und ihr mit einem erleichterten "Jaaa, du kommst genau richtig, ich kann nicht mehr" in die Arme fällt, bricht bei den anderen Panik aus. Dilara Kruse zu Franzi: "Ich schwör auf alles, ich gehe!" Franziska Temme ist angewidert, als Gina-Lisa Lohfink Edith umarmt: "Boah, ich kotze, ich kotze, ich kotze im Dreieck." Maurice Dziwak schaut aus seinem Zimmer und stöhnt: "Die verarscht mich jetzt! Ich hatte das Problem gelöst, jetzt ist das Problem wieder da." Edith selbst analysiert die Blicke im Interviewzimmer nüchtern: "Das war genau in jedem Blick zu sehen, fuck Alter, ist die schon wieder hier drin."

Mehr als nur ein Souvenir: Der Knutschfleck-Eklat Doch der eigentliche Eklat folgt in der Küche. Kevin Wolter entdeckt ein verdächtiges Mal an Ediths Hals: "Was hast du denn am Hals, sag mal?" Eric schaut verdutzt hin und wiederholt die Frage. Edith antwortet provokant mit einem Lächeln:

Ein thailändisches Souvenir. Edith Stehfest

Die Botschaft ist klar: Sie hat ihre Zeit außerhalb der Villa bestens genutzt. Für Ex-Mann Eric ist das zu viel. Er schüttelt angewidert den Kopf und zischt: "Ekelhaft." Im Interviewzimmer bricht es aus ihm heraus: "Mir ging's grade mal ein bisschen besser, jetzt geht’s mir wieder richtig scheiße. Ist mir einfach auch ne Nummer zu krass, ehrlich gesagt."

Das Comeback mit Folgen jetzt in Folge 5 sehen Wie reagieren die anderen Promis auf Ediths provokantes "Mitbringsel"? Und eskaliert die Eifersucht von Eric noch weiter? Die komplette fünfte Folge ist an Drama kaum zu überbieten. Du willst den Skandalmoment mit eigenen Augen sehen? Du musst nicht bis nächste Woche warten! Die komplette fünfte Folge kannst du dir schon jetzt als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ ansehen. Für alle anderen läuft Folge 5 von "Promis unter Palmen" am Montag, 16. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ist ab dann auch kostenlos auf Joyn zum Streamen verfügbar.