Spoiler zu Folge 3
Ekel-Alarm bei "Promis unter Palmen": Anouschka Renzi schockiert mit schmutziger Durchfall-Beichte
Veröffentlicht:von Lena Maier
Die dritte Folge von "Promis unter Palmen" ist da und mit ihr der nächste peinliche Moment. In der exklusiven Joyn-Preview ist zu sehen, wie Schauspielerin Anouschka Renzi von einem ihrer peinlichsten Urlaubsmomente berichtet.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Die Promi-Villa in Thailand hat schon Zoff, Blut und Tränen gesehen. Doch in Folge 3 kommt eine neue Art von Drama hinzu, die für mächtig Gesprächsstoff sorgen wird: eine Magen-Darm-Panne der Extraklasse. Im Mittelpunkt des peinlichen Malheurs: Schauspiel-Diva Anouschka Renzi, die eine unappetitliche Geschichte aus ihrer Vergangenheit auspackt.
Die Horror-Busfahrt in Ägypten
An einem geselligen Abend in der Villa kommt Anouschka ins Plaudern und erzählt von einem verhängnisvollen Urlaub in Ägypten. Während einer mehrstündigen Busfahrt von Hurghada nach Luxor sei ihr Magen-Darm-Trakt komplett eskaliert. Mit einer lebhaften Schilderung, die bei den anderen Promis für Fassungslosigkeit sorgt, beschreibt sie den Moment des Unheils:
Ich bekam Schweißausbrüche, gehe aufs Klo, und dann macht's peng, puff, brrrr!
Ganze vier Mal habe sie die Bus-Toilette aufsuchen müssen. Sehr zum Leidwesen der anderen Fahrgäste habe der ganze Bus danach gestunken. Doch damit nicht genug: Auf der Rückfahrt sei das WC wegen ihrer Fäkalien komplett defekt gewesen. Die Folge: "Die mussten alle Busse anhalten."
"Horror! Hölle!" Die Promis sind angewidert
Während Anouschka ihre Geschichte zum Besten gibt, steht den anderen Kandidat:innen der Schock ins Gesicht geschrieben. Sie können kaum fassen, was sie da hören. Maurice Dziwak fasst die allgemeine Stimmung mit zwei Worten perfekt zusammen: "Horror! Hölle!"
Die ganze Ekel-Beichte schon jetzt sehen
Du willst die schockierten Gesichter der Promis sehen und Anouschkas ganze Geschichte im Originalton hören? Du musst nicht bis nächste Woche warten! Die komplette dritte Folge kannst du dir schon jetzt als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ ansehen - eine Woche vor TV-Ausstrahlung.
Für alle anderen läuft Folge 3 von "Promis unter Palmen" am Montag, 2. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ist danach auch kostenlos auf Joyn zum Streamen verfügbar. Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.
