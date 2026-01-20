Exklusiv im Interview Eric Stehfest über Drama bei "Promis unter Palmen" 2026: "Zwei Stehfests ist ein Stehfest zu viel!" Aktualisiert: 08:56 Uhr von Lena Maier Eric Stehfest erzählt von seinen Erlebnissen bei "Promis unter Palmen" und worauf sich die Zuschauer:innen in der neuen Staffel freuen können. Bild: Joyn

Ein Jahr Reality-Pause, eine gescheiterte Ehe und jede Menge neue Schlagzeilen: Eric Stehfest meldet sich bei "Promis unter Palmen" 2026 zurück. Im exklusiven Interview spricht er mit uns über sein Comeback, emotionale Herausforderungen und warum die neue Staffel ab 9. Februar echtes Must-See-TV wird.

Erics Comeback bei "Promis unter Palmen" 2026 Nach einem Jahr Reality-Abstinenz ist Eric Stehfest ab 9. Februar zurück auf dem Bildschirm und das ausgerechnet bei einem der intensivsten Formate überhaupt. "Promis unter Palmen" markiert für ihn einen bewussten Neustart. Der Dreh in Thailand scheint genau das gewesen zu sein, was er gebraucht hat: "Promis unter Palmen war so mein großes Comeback. Es war eine geile Zeit in Thailand. Ich habe das sehr genossen. Mir ging es in der gesamten Zeit auch echt gut und ich würde mal behaupten, dass ich auch ziemlich gut abgeliefert habe."

Spiele, Selbstzweifel und überraschende Stärke Doch der Weg zurück ins Reality-TV war für Eric kein Selbstläufer. Besonders körperlich sah er sich vor große Herausforderungen gestellt. Ein Jahr ohne Sport hatte Spuren hinterlassen, zumindest in seinem Kopf. "Ich bin mit einem sehr niedrigen Selbstbewusstsein reingegangen in das Ganze, weil ich jetzt auch über ein Jahr keinen Sport machen konnte." Umso überraschender dürfte sein Abschneiden für viele Zuschauer:innen sein: "Wer sich das anschaut, wird sehen, dass in dem Stehfest doch noch mehr steckt, als ich selber manchmal denke." Seine wichtigste Vorbereitung? Kein Trainingsplan, sondern mentale Stärke. Ein Freund brachte es für ihn auf den Punkt: Willensstärke schlägt Muskelkraft. Und genau diese Haltung scheint Eric weit gebracht zu haben.

Allianzen und Intrigen in Staffel 4 So harmonisch, wie es zeitweise klang, blieb es in der Villa natürlich nicht. Zwar fühlte sich Eric diesmal nicht als Außenseiter und fand besonders in Gina-Lisa Lohfink eine wichtige Bezugsperson, doch auch Konflikte ließen nicht lange auf sich warten.

Also es wurden auch viele Allianzen gegründet, viele Intrigen, viel Lüge, Verrat war auf jeden Fall am Start. Eric Stehfest

Vor allem mit Dilara Kruse krachte es immer wieder, Meinungsverschiedenheiten inklusive. Eric selbst beschreibt sich passend dazu als: "Wahnsinnig, willensstark und amüsant." Eine Mischung, die in einem Format wie "Promis unter Palmen" schnell zur Zielscheibe macht.

Eric und Edith: Getrennt, aber gemeinsam im Format Besonders emotional wurde es durch die gemeinsame Teilnahme mit Edith Stehfest. Was viele nicht wussten: Schon vor dem Dreh war klar, dass die beiden kein Paar mehr sind. Die Gründe für die Trennung wurden später öffentlich. "Wir sind bei 'Promis unter Palmen' tatsächlich schon mit dem Wissen reingegangen, dass wir getrennt sind", so Eric. Dennoch trafen sie sich in Thailand nach Wochen erstmals wieder intensiver und das blieb nicht ohne Folgen.

Natürlich gab es irgendwie Konflikte … zwei Stehfests ist ein Stehfest zu viel. Eric Stehfest

Neue Gerüchte: Läuft da was mit Franziska Temme? Während alte Gefühle noch nicht ganz verarbeitet scheinen, brodelt bereits die Gerüchteküche. Aktuell wird gemunkelt, ob Franziska Temme, die ebenfalls Teil der Staffel ist, Eric nähergekommen sein könnte. Bestätigt ist nichts, aber die Spekulationen reißen nicht ab. Ob Freundschaft, Flirt oder einfach nur Reality-Zündstoff? Auch das dürfte die neue Staffel spannend machen. Eric Stehfest erlebt bei "Promis unter Palmen" sein wohl intensivstes Reality-Kapitel. Wer sehen will, wie sich all das entfaltet, sollte einschalten. "Promis unter Palmen" startet am 9. Februar in SAT.1 und auf Joyn: Alle Sendetermine im Überblick.