Ein Aufeinandertreffen in Folge 4 von "Promis unter Palmen" eskaliert. Als Maurice seine Stimme abgeben soll, nutzt er die Chance für eine Abrechnung mit Gina-Lisa Lohfink. Beleidigungen fliegen, es wird geschrien, am Ende muss sogar eine Mitstreiterin dazwischengehen.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Die Stimmung vor einer Rauswahl ist bei "Promis unter Palmen" immer angespannt. Doch was sich in Folge 4 abspielt, setzt neue Maßstäbe. Während die Nominierten Gina-Lisa Lohfink und Menderes um ihren Verbleib zittern, nutzt Maurice die Gunst der Stunde für einen persönlichen Angriff, der die gesamte Zeremonie überschattet.
Maurice rechnet ab: "Du bist peinlich, du bist eine falsche Schlange!"
Als Maurice Dziwak an der Reihe ist, seine Stimme abzugeben, holt er zum verbalen Rundumschlag gegen Gina-Lisa aus. Obwohl sie versucht, ihn mit einem "Ich hör dir gar nicht zu, la la la" zu ignorieren, lässt er nicht locker. "Du bist einfach wirklich so peinlich. Du bist einfach ne falsche Schlange", wirft er ihr an den Kopf.
Als Gina-Lisa ihn unterbricht, brüllt Maurice: "Kannst du jetzt einfach mal deine Klappe halten? Ich rede, du hast den Mund zu halten." Er droht ihr ganz offen:
Gina, ich werde alles tun, dass du hier rausfliegst. […] Du bist eine Frau ohne Rückgrat. Du bist falsch. Du bist einfach intrigant.
Sein Hass-Votum endet mit einem Versprechen: "Du wirst heute nicht rausfliegen, aber ich verspreche dir eins: Du oder Eric werdet als Nächstes gehen. Ich schwör's dir!"
Eskalation pur: Gina-Lisa stürmt auf Maurice zu
Nachdem auch Eric seine Stimme abgegeben hat und Maurice erneut dazwischenpöbelt, reicht es Gina-Lisa endgültig. Sie steht energisch auf, stürmt auf Maurice zu und steht ihm Stirn an Stirn gegenüber: "Was für ein Problem hast du mit mir?" Die Situation ist so angespannt, dass Franziska Temme dazwischengehen muss, um eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern.
Doch Maurice gießt weiter Öl ins Feuer: "Ja komm doch her. Endlich zeigst du dein wahres Gesicht Gina, weiter so." Gina-Lisas Wut entlädt sich in einem lauten Schrei: "Es reicht jetzt! Einen ekelhaften Charakter habt ihr."
Der heftige Streit war der traurige Höhepunkt einer dramatischen Zeremonie. Wer am Ende wirklich gehen musste und wie die Entscheidung zustande kam, erfährst du hier:
