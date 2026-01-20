Insider-Infos Ex-"Promis unter Palmen"-Teilnehmerin Melody Haase verrät exklusiv: Dieser Kandidat könnte Staffel 4 gewinnen Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Lena Maier Sie war selbst in der Villa. Nun offenbart Melody Haase ihren Favoriten der kommenden Staffel. Bild: Joyn/Gerhard Merzede; Joyn/Tan Nian Xing

Die neue "Promis unter Palmen"-Staffel startet am 9. Februar in SAT.1 und auf Joyn. Ex-Kandidatin Melody Haase teilt ihre Einschätzung: Wer sich am Ende durchsetzen könnte, welche Stars polarisieren und warum das Setting diesmal für noch mehr Drama sorgt.

Wenn Egos aufeinandertreffen: So krass wird Staffel 4 von "Promis unter Palmen" Melody Haase schwärmt von der besonderen Dynamik des Reality-Formats: "Wenn Menschen miteinander leben und im Team zusammenarbeiten müssen, die im Alltag vermutlich nichts miteinander zu tun hätten, entsteht automatisch eine besondere Dynamik und natürlich auch Konfliktpotenzial." Genau diese Mischung macht für sie den Reiz aus. Die vierte Staffel von "Promis unter Palmen" bringt laut Melody ein besonders starkes Ensemble: "Im neuen Cast sind die meisten als prägnante Persönlichkeiten bekannt und man kann erahnen, was passiert, wenn so viele Menschen aufeinandertreffen, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Ich denke, da wird dieses Mal noch härter um die goldene Kokosnuss gekämpft als in den bisherigen Staffeln." Privat schaut Melody sonst kaum Reality-TV, "aber 'Promis unter Palmen' gehörte schon immer zu den Formaten, die mich abgeholt haben. Es bringt genauso viel Witz wie Drama mit, weshalb ich natürlich auch in diesem Jahr wieder einschalten werde."

Liebling oder Buhmann - wer eckt in der Villa an? Ein heißer Kandidat für Drama ist für Melody Anouschka Renzi: "Ich finde sie sehr unterhaltsam, aber auch sehr herausfordernd. Sie wirkt, als wäre sie davon überzeugt, der Nabel der Welt zu sein und genau das wird in diesem Cast nicht funktionieren." Aufregend wird es auch für Menderes:

Er ist so lieb, dass ich nur hoffen kann, die ausgefahrenen Ellenbogen seiner Mitstreiter treffen ihn nicht zu hart. Melody Haase über Menderes

Favoritenpotenzial sieht Melody bei Kevin Wolter: "Kevin sieht man Zielstrebigkeit und Disziplin schon aus der Ferne an und damit hätte er vielleicht den entscheidenden Vorteil, sich in den Spielen als Team-Kapitän den Nominierungsschutz zu sichern." Und auch Silvia Wollny könnte für Ordnung in der Villa sorgen: "Mit schwer zu bändigenden Großfamilien kennt sie sich schließlich bestens aus."

Melodys Reality-Geheimtipps: So überlebst du die Villa Melody blickt entspannt auf ihre eigene Staffel zurück: "Wir wurden in der Beachfront-Villa bestens verpflegt und ich habe mir morgens im Infinity-Pool die Zähne geputzt. Kaum eine andere Reality-Sendung bringt diese perfekte Ausgangssituation mit und ich habe sie genossen." Rückblickend würde sie nichts ändern, gesteht sie. Augrund der Erfahrung würde sie heute jedoch anders an Freundschaften herangehen: "Ich merke heute, dass mich der ein oder andere Kollege, den ich damals für einen Freund hielt, für seine Zwecke benutzt hat. Heute gehe ich weniger blauäugig mit Menschen um." Ihr Tipp an den aktuellen Cast: "Vertraut in unserer Bubble nicht zu schnell und nicht zu blind. Der Preis dafür ist meiner Erfahrung nach sehr oft Enttäuschung."

Ich habe von drei Teilnehmern der diesjährigen Staffel unabhängig voneinander gehört, dass sie nach den Dreharbeiten mit den Nerven völlig am Ende waren. Melody Haase