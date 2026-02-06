Exklusiv im Interview "Da krieg' ich Gänsehaut": Edith Stehfest über Liebesglück von Ex Eric und Franzi Temme Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von Rebecca Arlt Edith Stehfest gibt exklusiven Einblick, wie sie und und Ex Eric Stehfest mit der Trennung und den neuen Partner:innen umgehen. Bild: Joyn/Joshua Schneider; Imago/STAR-MEDIA

Viele Jahre eine feste Einheit, doch nach zehn Jahren Ehe war 2025 bekanntlich Schluss: Jetzt zeigten sich Eric und Edith Stehfest erstmals mit neuen Partner:innen auf der Premiere zur neuen Staffel von "Promis unter Palmen" auf dem roten Teppich. Der Joyn-Redaktion verriet Edith exklusiv, wie es ihr damit geht, dass Eric jetzt mit Franziska Temme glücklich ist.

So gehen Edith und Eric Stehfest mit dem Ehe-Aus um Edith Stehfest ist gemeinsam mit Noch-Ehemann Eric bei der neuen Staffel von "Promis unter Palmen" 2026 dabei, die am 16. Februar in SAT.1 und auf Joyn startet. Während der Dreharbeiten funkte es zwischen Eric Stehfest und Mit-Kandidatin Franziska Temme, die auf der Premiere in Köln als glückliches Paar auf dem roten Teppich um die Wette strahlten. Doch wie fühlt sich Edith dabei, Eric nach so vielen gemeinsamen Jahren mit einer neuen Partnerin an seiner Seite zu sehen? Und wie geht es den Kindern dabei? Im exklusiven Interview mit Joyn gibt uns Edith einen Einblick in ihre Gedankenwelt. Sie kann sich für Eric inzwischen freuen, und sieht auch den Vorteil für sich und die Kinder: "Also ich kann ja vor allem das merken oder sehen, was in den Wochen, wo sie jetzt auch privat miteinander zu tun hatten, was sich dadurch an Sicherheit, an Zuversicht und auch an Entspannung bei Eric entwickelt hat und da profitiere ich ja insofern davon, weil er ist einfach ein cooler Dad." Und auch Eric würde merken, dass es bei Edith und ihrem neuen Freund Damian, den Edith bereits seit Weihnachten 2025 dated, "ganz viele positive Veränderungen gibt und ganz viel Sicherheit für mich gibt." Eric habe seiner Ex gesagt: "Mensch, wenn dir jemand so gut tut, dann kann man das ja nur unterstützen."

"10 Jahre schmeißt man nicht einfach so weg": Edith über das Ehe-Aus Diese positive Einstellung gab es nicht von Anfang an. Edith Stehfest deutet an, dass es nach der Trennung ein weiter Weg war: "Dafür mussten wir ein bisschen Schlamm werfen und jetzt können wir aber wieder sagen: Wenn wir aufeinander schießen, das bringt gar nichts." Vor allem für die Kinder wollen beide jetzt nicht länger gegeneinander arbeiten, sondern "in dieselbe Richtung schießen", erklärt die 30-Jährige. Deshalb sagt Edith stolz: "Ich habe eine sehr schöne Veränderung in den letzten Wochen und Monaten mit Eric möglich gemacht, und zwar: den ganzen Beziehungs-Ego-Kram abzuschütteln."

"Da kenn ich keine Role-Models": Wie läuft es mit den Kindern inzwischen? Ihre zwei gemeinsamen Kinder sollen der gemeinsame Fokus von Edith und Eric sein: "Und wenn wir eins verdammt gut zusammen hinbekommen haben, sind es die Kinder." Sie ergänzt stolz:

Sie sind das schönste und beste, was wir jemals vollbracht haben zusammen. Edith Stehfest über die gemeinsamen Kinder mit Eric Stehfest

Zusammen wollen sie im Sinne der Kinder gut miteinander klarkommen. Und dafür ist es aus Ediths Sicht zu begrüßen, wenn beide Elternteile glücklich mit neuen Partner:innen sind. Sie begründet: "Weil, wir wollen ja, der jeweils andere ein guter Vater oder Mutter sein kann." Edith ist deshalb auch froh, dass sie und Eric nun an einem Strang ziehen. Sie spekuliert sogar schon, ob beide Paare zusammen den kommenden Heiligabend miteinander verbringen könnten. Bei dem Gedanken "krieg ich richtig Gänsehaut, weil das was ist, weil, da kenn ich keine anderen Role-Models, die das schaffen miteinander". Das sei, "was uns am glücklichsten macht, die Kinder am glücklichsten macht", stellt Edith glücklich fest.

Harmonie pur bei "Promis unter Palmen" 2026? Die Frage würden wohl beide Stehfests mit "Nein" beantworten. Denn während der Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" war die Trennung noch sehr frisch. Erics neue Liebe zu Franziska Temme nahm dort erst den ersten verhaltenen Anlauf. Eric gab auf der Staffel-Premiere in Köln sogar zu, dass er die Gefühle zunächst unterdrückt hatte. Wir können in den Folgen also beobachten, wie Edith auf Franzi reagiert, bevor diese mit Eric anbandelt, wie Edith und Eric mit dem frischen Ehe-Aus umgehen und auch, wie vielleicht schon die ersten Funken zwischen Eric und Franzi fliegen. Schalte ein: Ab 16. Februar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn.