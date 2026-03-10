Die Fassade bröckelt
Tränen-Beichte bei "Promis unter Palmen": Darum hat Martin Angelo seine eigene Mutter blockiert
Emotionales Geständnis von Martin Angelo
Man kennt ihn als lauten Provokateur, doch in Folge 4 von "Promis unter Palmen" zeigt Martin Angelo eine völlig neue, zerbrechliche Seite. Unter Tränen gesteht er Maurice seine schweren Kindheitstraumata und offenbart, warum er den Kontakt zu seiner eigenen Mutter komplett abgebrochen hat.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Martin Angelo ist einer, der bei "Promis unter Palmen" keinem Streit aus dem Weg geht. Seine Auseinandersetzungen, allen voran mit Anouschka Renzi, sind laut und schonungslos. Doch hinter der harten Schale verbirgt sich ein weicher Kern und eine schmerzhafte Vergangenheit. In einem unerwartet tiefen Gespräch mit Maurice Dziwak bröckelt die Fassade und Martin bricht in Tränen aus.
Eine Kindheit ohne Liebe und Umarmungen
Als Maurice ihn fragt, ob er sich vorstellen könne, einmal Kinder zu adoptieren, folgt eine schonungslose Antwort. "Nein. Ich hab noch so viel Traumata aus meiner Kindheit, dass ich dem Kind gar nicht ein guter Vater sein könnte", gesteht Martin. Er spricht offen über seine Aggressionsprobleme, die aus der dramatischen Beziehung seiner Eltern resultieren.
Materiell habe es ihm an nichts gefehlt, doch die emotionale Leere schmerzt bis heute: "Aber ich hätte gerne mal gehabt, dass meine Mama oder mein Papa mich mal in den Arm nehmen und sagen: ich liebe dich. Das haben die mir nie gesagt. Das ist schon traurig."
Schock-Beichte: Darum hat er seine Mutter blockiert
Die wohl schockierendste Enthüllung folgt, als Martin über die aktuelle Beziehung zu seiner Mutter spricht. Sie existiert nicht. "Ich hab mit meiner Mama jetzt keinen Kontakt, ich habe sie blockiert", offenbart er unter Tränen. Es sei eine Maßnahme zum Selbstschutz:
Es ist zu ihrem Schutz und zu meinem Schutz, weil sie schafft es, den schlimmsten Menschen aus mir zu machen.
Die Leute würden ihn oft nicht verstehen, seine Wutausbrüche als "nicht ganz dicht" abstempeln. Doch Maurice zeigt Mitgefühl: "Die kennen deine Story nicht." Martin gibt zu, wie sehr ihn das alles noch belastet und dass er oft im Bett liegt und weint, weil er seine Mutter vermisst: "Ich würd sie so gerne in den Arm nehmen."
Die Geschichte nimmt Maurice sichtlich mit: "Mir kamen schon fast die Tränen", gesteht er im Interviewzimmer. Er rät Martin, den Kontakt wieder aufzunehmen. Aber wird Martin auf ihn hören? Und wird er noch weitere private Geschichten auspacken?
