Aus einem Traum wurde ein Albtraum: Gina-Lisa Lohfink musste drei Stunden notoperiert werden, weil ein Teil ihres Po-Fetts in die Beine gerutscht war. Vorausgegangen war eine Schönheits-OP in der Türkei.

Nicht mehr lange, dann ist es soweit - und Ex-GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink wird bei "Promis unter Palmen" 2026 unter der thailändischen Sonne um den Sieg kämpfen. Doch zunächst stand der 39-Jährigen ein viel ernsterer Kampf bevor: Weil Fett aus ihrem Po in die Oberschenkel gerutscht war, musste sie sich einer dreistündigen Notoperation unterziehen. Es ist die Folge einer missglückten Schönheits-OP.

In der Türkei ließ sich die 39-Jährige im Sommer 2023 einem "Brazilian Butt Lift" unterziehen. Bei diesem Eingriff wird körpereigenes Fett in das Gesäß injiziert, um mehr Volumen zu erzeugen und die Po-Form zu modellieren - laut Beauty-Spezialist:innen einer der gefährlichsten Eingriffe in der Palette der Schönheits-OPs.