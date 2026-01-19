Missglückter "Brazilian Butt Lift"
Fett rutschte vom Po in die Beine: Not-OP für "Promis unter Palmen"-Star Gina-Lisa Lohfink
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Aus einem Traum wurde ein Albtraum: Gina-Lisa Lohfink musste drei Stunden notoperiert werden, weil ein Teil ihres Po-Fetts in die Beine gerutscht war. Vorausgegangen war eine Schönheits-OP in der Türkei.
Nicht mehr lange, dann ist es soweit - und Ex-GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink wird bei "Promis unter Palmen" 2026 unter der thailändischen Sonne um den Sieg kämpfen. Doch zunächst stand der 39-Jährigen ein viel ernsterer Kampf bevor: Weil Fett aus ihrem Po in die Oberschenkel gerutscht war, musste sie sich einer dreistündigen Notoperation unterziehen. Es ist die Folge einer missglückten Schönheits-OP.
In der Türkei ließ sich die 39-Jährige im Sommer 2023 einem "Brazilian Butt Lift" unterziehen. Bei diesem Eingriff wird körpereigenes Fett in das Gesäß injiziert, um mehr Volumen zu erzeugen und die Po-Form zu modellieren - laut Beauty-Spezialist:innen einer der gefährlichsten Eingriffe in der Palette der Schönheits-OPs.
Ärzt:innen finden "altes Zeug"
Doch der Traum vom perfekten Po verwandelte sich für Gina-Lisa in einen Albtraum. Starke Schmerzen, Fieber und Angstzustände plagten die Ex-GNTM-Kandidatin so sehr, dass sie erneut unters Messer musste. Offenbar hatten sich entzündetes Gewebe und Fett im Po-Bereich angesammelt und waren teilweise in den Oberschenkel gerutscht. "Da war so viel Dreck drin. So viel altes Zeug. Die Ärzte haben am Ende drei Stunden operiert", erzählte Gina-Lisa Lohfink der "Bild".
9.000 Euro - und noch kein Ende
Der Eingriff kostete Gina-Lisa Lohfink rund 9.000 Euro. "Er hat mir mein altes Leben zurückgegeben. Die Hälfte vom Schmerz ist weg. Auch diese ständige Angst. Ich bin noch am Leben. Unkraut vergeht nicht!", so der Reality-Star. Zunächst wurde nur eine Seite behandelt. Die nächste OP steht in ein paar Wochen an.
