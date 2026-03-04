Bewegendes Interview "Viele Tränen, viel Trauer und viel Schmerz": "Promis unter Palmen"-Star Gina-Lisa Lohfink erzählt von ihrer schweren Kindheit Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Redaktion Gina-Lisa Lohfink blickt so offen wie selten auf ihre Vergangenheit. Bild: Joyn / ProSieben

"Promis unter Palmen"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink spricht im Interview über die Scheidung ihrer Eltern und darüber, wer ihr damals Halt gab.

In einem Interview mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" erzählt Gina-Lisa Lohfink: "Es war auf jeden Fall keine leichte Kindheit. Als Scheidungskind bin ich zunächst bei meinem Stiefvater aufgewachsen. Später dann bei Oma und Opa." Für Gina-Lisa war die Trennung ihrer Eltern schwierig. "Es gab Momente, in denen mir bewusst wurde, dass meine Situation nicht der Normalfall war und es bei mir einfach anders lief als bei meinen Freunden. Es gab viele Tränen, viel Trauer und viel Schmerz", erinnert sie sich.

2024 hätte Gina-Lisa beinahe geheiratet "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" jetzt ansehen