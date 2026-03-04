zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Bewegendes Interview

"Viele Tränen, viel Trauer und viel Schmerz": "Promis unter Palmen"-Star Gina-Lisa Lohfink erzählt von ihrer schweren Kindheit

Aktualisiert:

von Redaktion

Gina-Lisa Lohfink blickt so offen wie selten auf ihre Vergangenheit.

Bild: Joyn / ProSieben

"Promis unter Palmen"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink spricht im Interview über die Scheidung ihrer Eltern und darüber, wer ihr damals Halt gab.

Sonne, Stress und starke Egos: "Promis unter Palmen"

In einem Interview mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" erzählt Gina-Lisa Lohfink: "Es war auf jeden Fall keine leichte Kindheit. Als Scheidungskind bin ich zunächst bei meinem Stiefvater aufgewachsen. Später dann bei Oma und Opa."

Für Gina-Lisa war die Trennung ihrer Eltern schwierig. "Es gab Momente, in denen mir bewusst wurde, dass meine Situation nicht der Normalfall war und es bei mir einfach anders lief als bei meinen Freunden. Es gab viele Tränen, viel Trauer und viel Schmerz", erinnert sie sich.

2024 hätte Gina-Lisa beinahe geheiratet

Gina-Lisas Oma gab ihr Halt

Zumindest hatte sie einen Menschen, auf den sie sich verlassen konnte: "Meine Oma war tatsächlich alles für mich. Alle guten Dinge, die ich mitgenommen habe, kommen von ihr: Liebe, Herzlichkeit, für andere da sein, aber auch ganz praktische Sachen, um im Alltag klarzukommen, wie Putzen und Kochen."

Gina-Lisa ist aktuell in Staffel 4 von "Promis unter Palmen zu sehen". Die neuen Folgen laufen immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und sind danach kostenlos auf Joyn zum Streamen verfügbar.

Reality pur mit Gina-Lisa Lohfink

