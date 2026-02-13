"hasse Menschen" "Furchtbar": Reality-Star Martin Angelo teilt gegen seine "Promis unter Palmen"-Konkurrenz aus Veröffentlicht: Vor 51 Minuten von C3 Newsroom Martin Angelo kann die Unehrlichkeit seiner "Promis unter Palmen"-Mitstreiter kaum fassen. Bild: Gartner

Wenn Martin Angelo eines kann, dann ist es Klartext! Und genau davon bekommen die Zuschauer der vierten Staffel von Promis unter Palmen reichlich. Noch bevor die neue Staffel richtig Fahrt aufnimmt, sorgt der 32-Jährige mit schonungslos ehrlichen Aussagen über seine Mitstreiter für Gesprächsstoff - und macht klar: Nettsein ist keine Pflicht, Ehrlichkeit schon.

Kurz vor dem Start der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" schockt Martin Angelo mit harter Kritik: Der 32-Jährige äußerte sich in Interviews überraschend offen über seine Mitstreiter:innen.

Martin Angelou ohne Plan Im Gespräch mit "Promiflash" erklärte Martin Angelo, dass er ohne konkrete Taktik in das Reality-Format gegangen sei. "Ich glaube, dass man sich gar nicht wirklich auf solche Formate vorbereiten kann, weil es immer so gemischt ist, dass es immer eine Überraschung ist", so der Reality-Star.

Ich glaube, man muss einfach offen sein für Abenteuer und für neue Menschen. Martin Angelo

Dennoch: Auch er "hasse Menschen", erklärt er mit einem Zwinkern. Somit könne man ihn also "nur positiv überraschen".

Diese "Promis unter Palmen"-Kandidaten müssen einstecken Deutlich weniger zurückhaltend zeigte sich Martin bei der Bewertung einzelner Mitbewohner:innen. Besonders Dilara Kruse fiel bei ihm durch. Sein erster Eindruck sei äußerst negativ gewesen, berichtet er gegenüber "Promiflash".

Als ich Dilara gesehen hab, dachte ich nur so: 'Was macht die Alte hier?' Martin Angelou

Auch Anouschka Renzi und Claude Oliver Rudolph bezeichnet der Reality-Star als absolut "furchtbar" - eine Einschätzung, an der er laut eigener Aussage bis heute festhalte. Doch nicht nur das: Auch an Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink einiges auszusetzen.

Ich habe mich auf Gina-Lisa gefreut, dass ich aber im Nachhinein enttäuscht von ihr war, ist enttäuschend. Martin Angelou

Was genau der Reality-Star damit meint, wollte er nicht verraten. "Aber so ist das Leben nun mal. Und so ist die Szene nun mal", fügt er jedoch hinzu. Ab 16. Februar ist Martin Angelou als einer der Kandidat:innen bei "Promis unter Palmen" 2026 zu sehen - immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier.