Es geht um gesammelte Spenden Heftige Vorwürfe gegen "Promis unter Palmen"-Star Silvia Wollny: Schwiegersohn klagt an! Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Rebecca Arlt Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Siegerin der Herzen: Silvia Wollny muss aufgeben Videoclip • 04:42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hat Silvia Wollny betrogen? Das jedenfalls behauptete kürzlich ihr Schwiegersohn Servet Özbek. Doch die vielfache Mutter und Großmutter, die in der 4. Staffel von "Promis unter Palmen" zu sehen ist, wehrt sich nun gegen die Vorwürfe.

In Silvia Wollnys Leben geht es derzeit hoch her: Der "Promis unter Palmen"-Star hat sich während der Dreharbeiten verletzt und schied daher aus der Show aus. Jetzt folgen die Anschuldigungen ihres Schwiegersohns Servet Özbek: Die haben es auch in sich: Über Instagram deutet der Ehemann von Silvias Tochter Loredana Wollny auf Instagram an, dass Spenden, die für Erdbebenopfer gesammelt wurden, nicht komplett an die Hilfsbedürftigen verteilt worden wären.

Silvias Reaktion: "Diese Vorwürfe sind falsch." In ihrer Story veröffentlichte Silvia Wollny sogleich ein Statement. Darin heißt es: "In den letzten Tagen werden über mich öffentlich Behauptungen verbreitet, ich hätte Spenden unterschlagen oder Diebstahl begangen: "Diese Vorwürfe sind falsch", so die 61-Jährige. Sie habe "zu keinem Zeitpunkt Spenden unterschlagen oder mir fremdes Eigentum angeeignet", lässt sie verlauten. Doch bereits Anfang März konnten Fans vermuten, dass Silvia Stress mit Menschen aus ihrem Umfeld hat. Auf Instagram schrieb sie: "Wenn man es so sieht, lebe ich für andere, nicht für mich selbst. Kennt es jemand, wenn man nur gibt und es kommt nie was zurück? Und trotzdem hilft man, weil man nicht anders kann?" Silvia nennt hier keine Namen, lässt offen, wen genau sie hier meint.

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Silvia Wollny will rechtliche Schritte einleiten lassen Reality-Star Silvia Wollny will die Vorwürfe zudem nicht auf sich beruhen lassen und erwägt rechtliche Schritte einzuleiten. "Mir ist Transparenz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Vertrauen und Unterstützung sehr wichtig. Ich nehme diese Anschuldigungen sehr ernst, da solche Aussagen meinem Ruf erheblich schaden können. Aus diesem Grund werde ich die Situation sorgfältig aufklären und behalte mir vor, gegen falsche Tatsachenbehauptungen rechtlich vorzugehen.“ An ihre Fans hat sich auch einen Appell: "Ich bitte darum, keine ungeprüften oder einseitigen Informationen weiterzuverbreiten und respektvoll mit der Situation umzugehen", schreibt die 61-Jährige auf ihrem Social-Media-Kanal.