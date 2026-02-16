Exklusiv im SAT.1-Interview "Promis unter Palmen"-Kandidat Kevin Wolter zeigt sein Intim-Tattoo Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Wo ist noch Platz für Tattoos? Kevin Wolter gibt beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" intime Einblicke. Bild: Joyn

Einst war er der Pumper-König auf YouTube, heute warnt er eindringlich vor Steroiden. "Promis unter Palmen"-Kandidat Kevin Wolter plauderte mit SAT.1 über seinen Ruhm, seinen Absturz, verlorene Millionen - und über seine Intim-Tattoos.

Ab sofort kämpft er bei Staffel 4 der erfolgreichen SAT.1-Show "Promis unter Palmen" um die Siegessumme von bis zu 50.000 Euro. Sein Vorteil: Kevin Wolter ist nicht zum ersten Mal in Asien unterwegs. Bekannt wurde er mit seinen Bodybuilding-Videos auf YouTube. Als einer der ersten Fitness-Influencer verdiente er gut Geld.

Krypto-Crash statt Youtube-Cash Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs hatte er davon genug, wanderte nach Thailand aus, um dort vom Ersparten zu leben. Es folgten schlechte Krypto-und Immobilien-Investitionen und er verlor alles. Heute lebt Kevin Wolter von Arbeitslosengeld und wohnt in einem 50-Quadratmeter Apartment in Berlin.

Vom nackten Body zum bunten Gesamtkunstwerk Soviel Muskelmasse wie seine ganz frühen Clips zeigen, so wenig Tattoos sind zu sehen. Dort, wo sich jetzt bunte Bilder auf seinem Körper tummeln, war damals noch ausschließlich Haut. Erst in seiner Zeit in Asien ließ sich Kevin Wolter komplett tätowieren.

Streame hier den Sat.1.-Frühstücksfernsehen-Kandidatencheck von Kevin Wolter Videoclip Auf Joyn ansehen Kevin Wolter intim Verfügbar auf Joyn Videoclip • 04:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eine Stelle blieb unberührt Auf die Frage "Wirklich komplett?" zieht Wolters im Interview ohne Scham die Hose runter und zeigt seinen verzierten Po. Die Frage, ob er auch vorne in Hüfthöhe tätowiert sei, beantwortet er mit Ja. Nur sein Penis trage noch unbemalte Haut. "Wollte meine Tätowiererin zwar machen", erzählt er, "Ich habe darüber nachgedacht." Aber am Ende wurde es dann doch nichts. Wer sich von den Tattoos von Kevin Wolter überzeugen möchte, kann dies ab heute tun. Die neue Staffel von "Promis unter Palmen" startet am 16. Februar und läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und parallel kostenlos zum Streamen auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick:

Heute, 20:15 Uhr • Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Folge 1: Es wird dramatisch! Verfügbar auf Joyn 140 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen