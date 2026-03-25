Nach Ehe-Aus Lässt Edith Stehfest ihre Partnertattoos mit Eric entfernen? Veröffentlicht: Vor 3 Minuten von Buzzwoo Edith und Eric Stehfest zeigten sich früher oft mit auffälligen Partnertattoos. Bild: picture alliance / ZB

Nach der Trennung von Eric Stehfest spricht Edith offen über ihre Partnertattoos. Entfernen kommt für sie nicht infrage – stattdessen hat sie einen anderen Weg gefunden.

Edith und Eric Stehfest trennten sich im September 2025 nach rund zehn Jahren Ehe. Doch was passiert mit den Partnertattoos, die sie an diese Zeit erinnern? Bei Eric Sindermanns Fashionshow sprach die Schauspielerin mit "Promiflash" über ihre Entscheidung und stellte klar, dass sie ihre Tattoos nicht entfernen lassen will.

Tattoos weglasern würde ich niemals machen. Dafür hat mein Tätowierer genügend Arbeit investiert, und sechs Wochen lang unter der Nadel blutend zu liegen, war auch nicht ohne. Edith Stehfest

Tattoos bekommen neue Bedeutung Statt die Motive entfernen zu lassen, hat sich die Realitydarstellerin für eine Weiterentwicklung entschieden. "Allerdings habe ich mein Gesichtstattoo zum Beispiel einfach weiterentwickeln lassen. Ich habe aus dem Tattoo etwas Neues wachsen lassen", erklärte sie im Interview. Für Edith sind die Tattoos mehr als nur Erinnerungen an eine gescheiterte Beziehung. Sie sieht darin einen Teil ihrer persönlichen Geschichte.

"Und das ist auch für mich so ein Symbol für diese Tätowierungen, weil das ja keine schlechten zehn Jahre mit Eric waren, sondern zu sagen: Daraus darf jetzt etwas Neues wachsen", so die 30-Jährige.

Gemeinsame Tattoos sorgten für Aufmerksamkeit Bereits vor rund sechs Jahren hatten Edith und Eric mit ihren auffälligen Partnertattoos für Schlagzeilen gesorgt. Bei der Premiere von Erics Film "9 Tage wach" traten sie im identischen Look auf, inklusive gleicher Tattoos. "Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche", erklärte Eric damals im Gespräch mit Promiflash.