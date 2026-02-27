Was braucht ein guter Realitystar? Drama, Disziplin, Charisma oder reicht eine messerscharfe Zunge? Désirée Nick sucht "Realitystar Academy" die neue Reality-Elite von Morgen. Jetzt offiziell: das Startdatum.

Harte Reality-Schule bei Désirée Nick

18 Studierende betreten die wohl härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos: Die Realitystar Academy. Wer nicht performt, wird von Direktorin Désirée Nick der Akademie verwiesen. Auf dem Stundenplan stehen die Fächer Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde – unterrichtet von bekannten Reality-Gesichtern. In den Prüfungen zählt kein leeres Drama, sondern echte Reality-Fähigkeiten.

Hier zählt jede Aufgabe, denn wer nicht performt erhält den blauen Brief und steht auf der Abschussliste. Die letzte Entscheidung liegt aber bei Direktorin Désirée Nick. Wer sich durchsetzt, besteht nicht nur die Ausbildung, sondern sichert sich die Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Für wen heißt es "Sechs setzen" und wer performt? Wer kann sich durchsetzen? Und wer hat die Personality für Reality?