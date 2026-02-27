Startdatum jetzt offiziell
Désirée Nick als strenge Direktorin: "Die Realitystar Academy" öffnet ihre Tore
Aktualisiert:von Joyn
Was braucht ein guter Realitystar? Drama, Disziplin, Charisma oder reicht eine messerscharfe Zunge? Désirée Nick sucht "Realitystar Academy" die neue Reality-Elite von Morgen. Jetzt offiziell: das Startdatum.
Harte Reality-Schule bei Désirée Nick
18 Studierende betreten die wohl härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos: Die Realitystar Academy. Wer nicht performt, wird von Direktorin Désirée Nick der Akademie verwiesen. Auf dem Stundenplan stehen die Fächer Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde – unterrichtet von bekannten Reality-Gesichtern. In den Prüfungen zählt kein leeres Drama, sondern echte Reality-Fähigkeiten.
Hier zählt jede Aufgabe, denn wer nicht performt erhält den blauen Brief und steht auf der Abschussliste. Die letzte Entscheidung liegt aber bei Direktorin Désirée Nick. Wer sich durchsetzt, besteht nicht nur die Ausbildung, sondern sichert sich die Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Für wen heißt es "Sechs setzen" und wer performt? Wer kann sich durchsetzen? Und wer hat die Personality für Reality?
Reality TV ist dein Ding und du magst nicht bis April warten?
Ausbildungsberuf Realitystar
"Eine akademische Ausbildung zum Realitystar ist lange überfällig. Wer in diesem Metier bestehen will, braucht ein solides Fundament, Attitude und Talent. Wir suchen keine Eintagsfliegen, sondern Persönlichkeiten mit Substanz, ungeschliffene Talente, aus denen funkelnde Diamanten werden können." sagt die neue Direktorin Désirée Nick über ihre Academy-Schüler.
Sei gespannt: "Die Realitystar Academy" auf Joyn
"Die Realitystar Academy" startet am Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.
