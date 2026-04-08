Schönheits-OP Nach starkem Gewichtsverlust: Jetzt plant "Promis unter Palmen"-Star Gina-Lisa Lohfink neue Beauty-OP Aktualisiert: Vor 16 Minuten von Lars-Ole Grap Die schnelle Abnahme bringt für Gina-Lisa Lohfink unerwartete Veränderungen mit sich. Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Rund acht Kilogramm ist Gina-Lisa Lohfink in kurzer Zeit losgeworden - doch die rasante Gewichtsreduktion durch Sport und Ozempic hat ihren Preis: Sie zeigt sich nicht nur auf der Waage, sondern auch in ihrem Gesicht.

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Abnehmen mit Ozempic: Gina-Lisa Lohfink spricht über die Folgen Bekannt wurde Gina-Lisa Lohfink 2006 durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel". Seitdem ist der "Promis unter Palmen"-Star eine feste Größe im deutschen Reality-TV und nutzt ihre Reichweite auch, um offen über Schönheits- und Gesundheitsthemen zu sprechen. Aktuell hat die 39-Jährige allerdings ein Problem, das sie so nicht erwartet hatte. Mit einem Gewicht zwischen 51 und 53 Kilo hat sie zwar ihr Ziel erreicht und deutlich abgenommen, doch der schnelle Gewichtsverlust durch Sport und Abnehmspritze hat Spuren hinterlassen, die sie sichtlich beschäftigen. Eingefallene Wangen, weichere Gesichtskonturen, verstärkte Faltenbildung - das sogenannten "Ozempic-Gesicht". "Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht", sagt die Reality-TV-Darstellerin gegenüber "Bild".

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Volumenverlust im Gesicht: Diese Maßnahmen sollen Gina-Lisa Lohfink jetzt helfen Um gegenzusteuern, hat sich Lohfink in die Hände von Schönheitschirurg Christian Benz begeben. Der Mediziner stellte bei ihr einen ausgeprägten Volumenverlust im Mittelgesicht sowie entlang der Kieferlinie fest - Veränderungen, die bei rascher Gewichtsabnahme zwar nicht ungewöhnlich seien, in ihrem Fall aber besonders stark ausfielen. Erschwerend komme hinzu, dass frühere Filler-Behandlungen durch den Gewichtsverlust aus ihrer ursprünglichen Position geraten seien und nun nicht mehr harmonisch wirkten - vor allem im Lippenbereich. Die geplante Behandlung ist entsprechend umfangreich und kostet rund 6.000 Euro, aufgeteilt auf mehrere Sitzungen. Kollagen-Booster sollen die Hautstruktur festigen, Hyaluron-Filler verlorenes Volumen ersetzen. Die verschobenen Lippen-Filler werden zunächst aufgelöst und anschließend neu modelliert. Ergänzend sollen Botox und Laser gegen feine Fältchen zum Einsatz kommen und auch die Halspartie wird mitbehandelt. Was sie dabei ausdrücklich nicht möchte: in eine Richtung abdriften, die ihr nicht entspricht.

Ich will nicht aussehen wie Kelly Osbourne. Wenn sie sich so schön findet, ist das total okay. Gina-Lisa Lohfink