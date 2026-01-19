Liebeswirbel vor dem Reality-Start Neuer Freund? Mit diesem Musiker posiert "Promis unter Palmen"-Star Edith Stehfest erneut auf Instagram Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Edith Stehfest ist ab 9. Februar in Staffel 4 von "Promis unter Palmen" zu sehen. Bild: STAR-MEDIA

Ein neues Foto, viele Fragen: Edith Stehfest zeigt sich auf Instagram eng an der Seite eines Musikers und entfacht damit kurz vor ihrem Auftritt bei "Promis unter Palmen" wilde Spekulationen um eine neue Beziehung.

Edith Stehfest: Vertraute Nähe auf neuem Insta-Foto Mit einem neuen Schwarz-weiß-Schnappschuss sorgt Edith Stehfest aktuell für ordentlich Gesprächsstoff. Auf Instagram zeigt sich die Schauspielerin und Musikerin entspannt und vertraut neben Damian Beyert. Edith lehnt lässig an einem Geländer, legt den Arm um ihn und blickt verträumt in die Ferne, während Damian ruhig und selbstbewusst in die Kamera schaut. Dazu schreibt Edith poetisch: "Und irgendwo kippt der Himmel langsam von Schwarz zu Blau."

Fans spekulieren: Freund oder nur guter Freund? Dass ausgerechnet dieses Foto nun fest im Feed landet, lässt viele aufhorchen. Zwar tauchte Damian zuvor schon vereinzelt in Ediths Storys auf, ein gemeinsamer Post dieser Art ist jedoch neu. Entsprechend groß fällt die Reaktion der Community aus. Viele Follower fragen sich, ob da mehr zwischen ihr und Musiker Damian Beyert läuft. Ein Social-Media-Nutzer stichelte sarkastisch: "Was ist eigentlich aus Jacob geworden, oder ist sie jetzt auch noch poly, lol?" - eine direkte Anspielung auf Ediths zuletzt erwähnten Partner. Andere zeigen sich eher verwundert über die schnelle neue Nähe: "Wieso können sich alle so schnell neu verlieben? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war zehn Jahre vergeben… Sieben Monate ist es her und ich komme auf keinen Mann klar." Einige Follower machen sich auch über den Altersunterschied lustig: "Als wäre es so ein Wunder, 20 Jahre jünger." Eines ist klar: Das Foto hat die Gerüchteküche rund um ihr Liebesleben ordentlich angeheizt.

Liebeschaos mit Vorgeschichte Erst vor wenigen Monaten hatte Edith öffentlich von einem Mann namens Jacob gesprochen, den sie damals sogar als ihren neuen Freund bezeichnete. In einer emotionalen Phase rund um einen Umzug lobte sie seine Unterstützung. Umso überraschender wirkt nun die neue Nähe zu Damian. Ob es sich um einen neuen Partner, eine kreative Verbindung oder einfach einen Moment handelt, lässt Edith offen.

Ab 9. Februar: Wiedersehen mit Eric bei "Promis unter Palmen" Während die Gerüchte um ihr Liebesleben weitergehen, steht Edith bereits vor dem nächsten großen Reality-Kapitel: Ab 9. Februar ist sie als eine der Kandidat:innen bei "Promis unter Palmen" in SAT.1 und auf Joyn zu sehen - und das ausgerechnet gemeinsam mit ihrem Ex Eric Stehfest. Konflikte, alte Verletzungen und emotionale Gespräche sind da fast vorprogrammiert. Wie gehen die beiden mit ihrer Vergangenheit um? Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.