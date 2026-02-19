Blick zurück Ohne Muskeln und Tattoos: So sah "Promis unter Palmen"-Star Kevin Wolter früher aus Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Ein Berg aus Muskeln und Tattoos: So kennen Fans "Promis unter Palmen"-Teilnehmer Kevin Wolter heute. Doch das war nicht immer so. Bild: Joyn/Gerhard Merzeder

Derzeit beeindruckt er seine Mitstreiter:innen und die Zuschauer:innen von "Promis unter Palmen" mit seinem massiven, bunten Körper. Doch bevor Tattoos und Muskelberge sein Markenzeichen wurden, sah Kevin Wolter ganz anders aus - und seine Transformation war extremer, als viele denken.

Kevin Wolters Weg zum Bodybuilding begann früh. Als Kind wurde er immer dicker. Als er mit 13 Jahren zwischen 90 und 100 Kilo wog sagte sein Vater: "Hey Alter, das geht ja gar nicht. Komm mal mit!" Er schleppte den kleinen Kevin ins Fitnessstudio und sein Leben nahm einen anderen Lauf. So erzählt er in einem seiner Youtube-Videos. Erst war das Training nur für ihn selbst und sein Körpergefühl. Dann startete er mit Video-Drehs. Der Rest ist Geschichte.

Von null auf hundert Während seines Höhenflugs als Youtube-Pumper entschloss er sich, nicht nur seine Muskelmasse, sondern auch seine Haut zu verändern. Das war im Mai 2022. Seine Strategie: Von null auf hundert. Bis dahin zierte seinen Körper nicht ein einziges Nadelbild und Kevin Wolter entschloss sich für ein Full-Body-Tattoo im altjapanischen Yakuza-Tattoo-Stil. Diese Art von Tattoos symbolisiert Loyalität, Mut, Stärke und früher auch die Zugehörigkeit zur japanischen Mafia. Heute gilt sie als Jugendtrend.

Doch nicht so "geil" Realisiert wurde das Körper-Kunstwerk in einer einwöchigen Tattoo-Session mit sieben bis zehn Stunden Dauerstechen pro Tag. "Jetzt heißt es einfach, Zähne zusammenbeißen und durch. Wird schon geil sein", sagte er beim Betreten des Studios. Ganz so "geil" war es dann aber doch nicht: "Teilweise spielt mein Kreislauf ein bisschen verrückt."

Kevin Wolter ohne Tattoos: Kevin Wolter - früher und später, vor seinem Full-Body-Tattoo. Bild: Screenshot Youtube: Kevin Wolter

