Reality-Show in SAT.1 und auf Joyn
Programmänderung: "Promis unter Palmen" 2026 startet eine Woche später - das ist der Grund
Aktualisiert:von Lena Maier
Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden: Der Start der neuen Staffel von "Promis unter Palmen" verschiebt sich kurzfristig. Statt wie angekündigt am 9. Februar geht das Reality-Format nun eine Woche später, am 16. Januar, on air.
Start von "Promis unter Palmen" 2026 verschoben: Das ist der neue Sendetermin
Fans müssen sich noch eine Woche länger gedulden. Eigentlich sollte die 4. Staffel von "Promis unter Palmen" am Montag, 9. Februar, starten. Doch kurz vor dem geplanten Auftakt zieht SAT.1 die Reißleine und passt sein Programm an.
Gegen Reality-Terminstress am 9. Februar: Um alle Fans unter und nicht auf die Palmen zu bringen, zeigt SAT.1 die neue Staffel "Promis unter Palmen" ab Montag, 16. Februar 2026 um 20:15 Uhr. Alle Episoden findest du im Anschluss auch zum kostenlosen Streamen auf Joyn.
Wann laufen die einzelnen Folgen genau? Alle Sendetermine findest du hier im Überblick:
Das steckt hinter "Promis unter Palmen"
In dem Reality-Format treffen zwölf bekannte Gesichter aus TV, Social Media und Trash-TV unter tropischen Bedingungen aufeinander, mit dabei unter anderem Edith Stehfest, Eric Stehfest, Claude-Oliver Rudolph und Gina-Lisa Lohfink. Intrigen, Allianzen und Eskalationen gehören genauso zum Konzept wie knallharte Nominierungen.
Wer sich am Ende durchsetzt, gewinnt nicht nur Preisgeld, sondern vor allem Gesprächsstoff.
Du möchtest dich zum Start am 16. Februar einstimmen?
