Nach Ehe-Aus
"Promis unter Palmen": Lässt Edith Stehfest ihre Partnertattoos mit Eric entfernen?
Aktualisiert:von Buzzwoo
Nach der Trennung von Eric Stehfest spricht Edith offen über ihre Partnertattoos. Entfernen kommt für den "Promis unter Palmen"-Star nicht infrage - stattdessen hat Edith einen anderen Weg gefunden.
Edith Stehfest in "Promis unter Palmen" Staffel 4
Edith und Eric Stehfest trennten sich im September 2025 nach rund zehn Jahren Ehe. Doch was passiert mit den Partnertattoos, die sie an diese Zeit erinnern? Bei Eric Sindermanns Fashionshow sprach die Schauspielerin mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" über ihre Entscheidung und stellte klar, dass sie ihre Tattoos nicht entfernen lassen will.
Tattoos weglasern würde ich niemals machen. Dafür hat mein Tätowierer genügend Arbeit investiert.
Tattoos bekommen neue Bedeutung
Statt die Motive entfernen zu lassen, hat sich der "Promis unter Palmen"-Star für eine Weiterentwicklung entschieden. "Allerdings habe ich mein Gesichts-Tattoo zum Beispiel einfach weiterentwickeln lassen. Ich habe aus dem Tattoo etwas Neues wachsen lassen", erklärte sie im Interview.
Für die 30-Jährige sind die Tattoos mehr als nur Erinnerungen an eine gescheiterte Beziehung. Sie sieht darin einen Teil ihrer persönlichen Geschichte.
"Und das ist auch für mich so ein Symbol für diese Tätowierungen, weil das ja keine schlechten zehn Jahre mit Eric waren, sondern zu sagen: Daraus darf jetzt etwas Neues wachsen", so Edith.
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Gemeinsame Tattoos sorgten für Aufmerksamkeit
Bereits vor rund sechs Jahren hatten Edith und Eric mit ihren auffälligen Partnertattoos für Schlagzeilen gesorgt. Bei der Premiere von Erics Film "9 Tage wach" traten sie im identischen Look auf, inklusive gleicher Tattoos.
"Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche", erklärte Eric damals im Gespräch mit "Promiflash".
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