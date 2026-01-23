Blick in die Vergangenheit
Radikale Veränderung: So sah "Promis unter Palmen"-Star Gina-Lisa Lohfink früher aus
Aktualisiert:von teleschau
Als Gina-Lisa Lohfink bekannt wurde, fielen vor allem ihre langen blonden Extensions und ihr markantes Make-up auf. Mittlerweile hat die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin einige Schönheits-Eingriffe hinter sich - und sieht ganz anders aus als früher.
Erlebe Gina-Lisa ab 16. Februar bei "Promis unter Palmen"!
"Po-Fett ins Bein gerutscht" - erst kürzlich machte Gina-Lisa Lohfink mal wieder Schlagzeilen mit einer ihrer Beauty-OPs. Thema war ein sogenannter Brazilian Butt Lift, ein Eingriff, der als medizinisch besonders risikoreich gilt und immer wieder kritisch diskutiert wird.
Bei der diesjährigen "Promis unter Palmen"-Kandidatin kam es nach eigenen Angaben zu Komplikationen, die sie über Jahre hinweg mit Schmerzen und körperlichen Einschränkungen belasteten. Erst eine aufwendige Korrektur-Operation brachte nun Erleichterung. 9.000 Euro habe sie der Eingriff gekostet. Gegenüber "Bild" sagte Lohfink über den behandelnden Arzt: "Er hat mir mein altes Leben zurückgegeben. Die Hälfte vom Schmerz ist weg."
Zahlreiche Operationen
Dass Gina-Lisa Lohfink sich im Laufe der Jahre für verschiedene ästhetische Eingriffe entschieden hat, ist Teil ihrer öffentlichen Geschichte. Schon zu Beginn ihrer TV-Karriere bei Germany's Next Topmodel zeigte sie sich noch mit einem deutlich anderen Look.
Anders als viele andere Prominente geht Lohfink offen damit um, dass sie ihr Aussehen medizinisch hat verändern lassen. Dazu zählt sie selbst unter anderem Fettabsaugungen sowie regelmäßige Botox-Behandlungen.
Kaum wiederzuerkennen? Gina-Lisa Lohfink früher
Gina-Lisa Lohfink bei GNTM
Trauriges Geständnis
Hinter diesen Entscheidungen stand jedoch keine bloße Eitelkeit, sondern eine zutiefst persönliche und schmerzhafte Erfahrung. "Ich habe mich sehr verändert, für mich selber", erklärte sie vor einigen Jahren in einem TV-Interview. "Es ist mir viel Negatives passiert. Da habe ich angefangen, mich vor mir selber zu ekeln. Vor meinem Körper, vor den Videos, vor den Bildern. Ich fand das ganz grausam."
Neben sexuellen Übergriffen und untreuen Liebhabern, von denen sie berichtet hatte, hätten auch unvorteilhafte Paparazzi-Bilder zu einem negativen Selbstbild geführt. Sie wollte nicht mehr "die Gina sein wie auf diesen schlimmen Fotos oder Videos".
2024 hätte Gina-Lisa beinahe geheiratet
Heute mag sie sich
Dass nicht jede:r ihre Schritte nachvollziehen kann, ist ihr bewusst: "Die einen finden es schöner, also das Natürliche, andere das Extreme. Ich finde mich besser jetzt, ja!"
Und genau das zählt für sie. Was am Ende wirklich wichtig ist: dass sie sich in Zukunft ausschließlich vertrauensvollen und qualifizierten Fachärzt:innen anvertraut, damit ihre Gesundheit nie wieder in Gefahr gerät.
Ab 16. Februar ist Gina-Lisa Lohfink als eine der Kandidat:innen bei "Promis unter Palmen" 2026 zu sehen - immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier.
Mehr entdecken
Porträt
Serienstar und Reality-Ikone: So sah Anouschka Renzi früher aus
Reality-Show in SAT.1 und auf Joyn
Programmänderung! Staffel 4 startet eine Woche später
Reality-TV-Star im Porträt
Gina-Lisa Lohfink: Vom GNTM-Model zur Drama-Queen
Boot-Mann, Kampfsportler, Schurke
"Promis unter Palmen" 2026: Woher kennt man Claude-Oliver Rudolph?
Drogen, Trauma, Schizophrenie
Vom Crystal Meth mit 13 zur Reality-Ikone: Die unfassbare Lebensreise von Eric Stehfest
Exklusive Insider-Infos
Ex-Teilnehmerin Melody Haase verrät ihren Favoriten für Staffel 4