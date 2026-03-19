Im Milieu gearbeitet?
Rotlicht-Vorwurf: "Promis unter Palmen"-Star Eric Stehfest wehrt sich gegen Ediths "unfassbare Lügen"
Aktualisiert:von Lena Maier
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Fragwürdiges Urlaubs-Souvenir
Videoclip • 06:03 Min • Ab 12
Edith Stehfest ist kaum zurück bei "Promis unter Palmen", schon sorgt sie für den nächsten Eklat und packt über Erics angebliche Rotlicht-Vergangenheit aus. Doch der schlägt jetzt zurück und wehrt sich auf Instagram mit einem emotionalen Statement.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Die Rückkehr von Edith Stehfest in die Villa von "Promis unter Palmen" war von Anfang an eine gezielte Provokation. Doch nach dem Eklat um ihren mitgebrachten Knutschfleck legte sie in Folge 5 noch eine Schippe drauf - mit schlüpfrigen Enthüllungen über ihren Ex-Mann Eric, die dieser nun als "unfassbare Lügen" bezeichnet.
Der Rotlicht-Vorwurf: "Er war lange mit 'ner Nut*e zusammen"
Im Gespräch mit Dilara Kruse und Maurice Dziwak kommt Edith Stehfest auf Erics Vergangenheit zu sprechen. Er habe im "Milieu" gearbeitet, behauptet sie. Als Dilara schockiert nachfragt, was das bedeutet, präzisieren Maurice und Edith unmissverständlich: "Rotlicht" und "Puff". Dilaras entsetzte Frage, ob er seinen Körper verkauft habe, verneint Edith, legt aber mit einer anderen Behauptung nach: "Quatsch, er war lange mit 'ner Nut*e zusammen." Das stünde ja auch alles in seinem Buch.
Für Maurice ist die Situation kaum zu fassen: "Alter, wo sind wir gelandet?" Doch die eigentliche Explosion sollte erst nach der Ausstrahlung der Folge stattfinden.
Du willst die Szene sehen, die diesen öffentlichen Streit ausgelöst hat?
Hier in Folge 5 ab Minute 21 kostenlos streamen
Eric schlägt zurück: "Ich habe es nicht nötig, so zu schießen!"
Nachdem die Szene am Montag, 9. März, in der Preview-Folge 5 auf Joyn zu sehen war, meldete sich Eric Stehfest mit einem langen, wütenden Statement in seiner Instagram-Story zu Wort. Er weist alle Vorwürfe entschieden von sich und wirft Edith vor, bewusst Lügen zu verbreiten:
"Ich habe weder im Milieu gearbeitet, noch war ich mit einer Prostituierten zusammen! Anscheinend hat Edith meine Bücher nie gelesen … Ich finde es unfassbar, dass solche Lügen über mich verbreitet werden! [...] Seht den Unterschied, wie ich Edith verteidigt habe, als sie weg war und wie sie mit mir umgeht. Und so war es schon immer, gerade auch gegenüber anderen wurde ich oft schlecht geredet. Ich bin froh, dass ich wieder mein Leben zurückhabe!"
Er macht deutlich, dass er sich auf dieses Niveau nicht herablassen wolle: "Ich könnte so unfassbar viele Dinge aussprechen, was Edith angeht, aber nein. Ich habe es nicht nötig, so zu schießen!" Ein klares Statement, das den Rosenkrieg der Stehfests auf eine neue, öffentliche Ebene hebt.
Du willst wissen, was Edith noch so über ihren Ex zu erzählen hat? Das siehst du bei "Promis unter Palmen" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.
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