Die große Abrechnung "Toxische Beziehung": "Promis unter Palmen"-Star Eric Stehfest spricht Klartext über Trennung von Edith Aktualisiert: Vor 54 Minuten von C3 Eric Stehfest packt über die Beziehung mit seiner Ex Edith aus. Bild: picture alliance / ZB

Es ist das Liebes-Aus, über das gerade alle sprechen: Die "Promis unter Palmen"-Stars Eric und Edith Stehfest sind bekanntlich kein Paar mehr. Nun bricht Eric sein Schweigen und spricht im Interview mit Ramon Wagner offen über die dunklen Seiten ihrer Beziehung. Für ihn ist klar: So darf Liebe nie wieder sein!

Trennung mit Nachhall Das Beziehungs-Aus von Eric und Edith Stehfest sorgt weiterhin für Aufsehen. Nach Jahren voller Höhen und Tiefen ist die Beziehung der beiden Reality-TV-Persönlichkeiten endgültig gescheitert. Während Edith bereits öffentlich Stellung bezogen hat, meldet sich nun auch Eric zu Wort. In einem emotionalen YouTube-Interview mit Ramon Wagner gibt er tiefe Einblicke in seine Sicht der Dinge.

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Eric Stehfest gibt zu: "Ich habe die Hölle erlebt" Besonders eindringlich beschreibt Eric das letzte gemeinsame Jahr. Rückblickend sei die Beziehung für ihn längst nicht mehr von Liebe geprägt gewesen: "Es war nötig", sagt er über die Trennung - und spricht von einer schmerzhaften Zeit.

Das komplette Jahr davor, als wir noch zusammen waren, habe ich die Hölle erlebt! Eric Stehfest

Schon lange hat der 36-Jährige gespürt, dass die Partnerschaft keine Zukunft mehr hat. Heute zieht er klare Grenzen: Eine toxische Beziehung wird er nie wieder zulassen.

Ich werde auf jeden Fall nicht nochmal in so ein Loch fallen, dass ich so eine toxische Beziehung zulasse. Eric Stehfest

Schwere Vorwürfe und unterschiedliche Wahrheiten Die Trennung wird zusätzlich von gegenseitigen Vorwürfen begleitet. Eric betont, dass er viele Aussagen von seiner Ex-Partnerin Edith nicht nachvollziehen könne. Gleichzeitig vermeidet er es bewusst, ins Detail zu gehen: Jeder solle "seine eigene Wahrheit" erzählen können. Besonders den Vorwurf, er sei für seine Kinder zu wenig präsent gewesen, weist er zurück. Stattdessen betont der ehemalige "GZSZ"-Schauspieler, wie sehr er sich für seine Familie aufgeopfert habe - immer und immer wieder.

Ich glaube, Edith hatte einfach einen anderen Fokus. Mein Fokus lag ganz klar auf den Kindern. Eric Stehfest

Karriere geopfert für die Liebe Ein weiterer Punkt, der den "Promis unter Palmen"-Star rückblickend beschäftigt: seine eigenen Entscheidungen während der Beziehung. Er habe seinen Fokus zu stark auf Edith gelegt, sie in ihrer Musikkarriere unterstützen wollen und dabei seine eigene Laufbahn vernachlässigt.

Das wird mir nicht nochmal passieren, dass ich mich selbst aufgebe. Eric Stehfest

Hoffnung bei "Promis unter Palmen" Als beide für dasselbe Reality-Format angefragt wurden, keimte bei Eric noch einmal Hoffnung auf. Trotz räumlicher Trennung glaubte er, die gemeinsame Zeit könnte einen Neuanfang ermöglichen. Doch während er vor allem die Familie und ein funktionierendes Elternteam im Blick hatte, ist Edith laut dem Reality-Star emotional auf Distanz geblieben. Gespräche hätten schnell in Missverständnisse geführt. Ein erneuter Versuch, die Beziehung zu retten, scheiterte.

Ein Neuanfang mit klaren Grenzen Heute blickt Eric nach vorne - mit einer wichtigen Erkenntnis: Selbstliebe müsse immer an erster Stelle stehen. Erst danach könnten Familie und Partnerschaft folgen. Die Trennung von Edith sei schmerzhaft gewesen, aber letztlich auch notwendig.

Ich hatte fast täglich Panikattacken, also wirklich mit Herzrasen und Schüttelfrost. Eric Stehfest