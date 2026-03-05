zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
"Nase wieder gerade!"

So geht es "Promis unter Palmen"-Kandidat Kevin Wolter nach seiner OP

von Lena Maier

Da war die Welt - und die Nase - noch in Ordnung: Kevin Wolter strahlte Anfang Februar bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in die Kameras.

Bild: imago / BOBO

Muskelpaket und Reality-TV-Teilnehmer Kevin Wolter, derzeit in der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" zu sehen, hat sich bei seinen Fans gemeldet. Nach einer Nasen-Operation gab er auf Instagram ein erstes Update aus dem Krankenbett.

Staffel 4 von "Promis unter Palmen"

Botschaft direkt aus dem Krankenbett

Seine Follower:innen waren in Sorge, doch nun gibt es Entwarnung: Kevin Wolter hat seine Nasen-Operation gut überstanden. Auf seinem neuesten Instagram-Bild zeigt sich der Fitness-Influencer im Krankenhaushemd, unter seiner Nase eine Binde. Dazu schreibt er optimistisch: "Nase ist wieder gerade. Alles tutti gelaufen. Danke für euren ganzen Nachrichten."

Wolter kündigt eine Social-Media-Pause an

Kurz darauf gab der TV-Star in seiner Instagram-Story weitere Details bekannt und bedankte sich für die große Anteilnahme seiner Community. "Freunde fetten Dank für die ganzen Nachrichten. Narkose und Nasen-Operation gut überstanden", so Wolter. Er ist bereits wieder zu Hause, plant aber, sich etwas zurückzuziehen: "Werde ein paar Tage offline sein. Kuss auf die Nuss." Seine Fans müssen also vorerst auf neuen Content verzichten, während er sich erholt.

Du willst Kevin trotzdem weiterhin sehen? Aktuell kämpft er in der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" um die goldene Kokosnuss und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.

