Lukrativer Stress? Statt Schauspielerei: So viel mehr verdient "Promis unter Palmen"-Star Anouschka Renzi mit Reality Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Rebecca Arlt Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Franzi vs. Renzi Videoclip • 05:34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Immer wieder sind in Reality-Shows auch Stars aus anderen Entertainment-Bereichen dabei. So auch in der diesjährigen Staffel von "Promis unter Palmen": Schauspielerin Anouschka Renzi ist vor allem bekannt durch Theater, Serien, TV-Filme oder auch Kino. Inzwischen ist sie aber auch häufiger im Reality-TV zu sehen - sie erklärt auch den Grund dafür im Interview mit Youtuber Ramon Wagner.

Weniger Rollen-Angebote: Darum ging Anouschka ins Reality-TV Schauspielerin Anouschka Renzi, die vor ihrem freiwillgen Exit in der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" zu sehen war, bekommt mit 61 Jahren heutzutage nicht mehr so viele Rollen angeboten, wie noch in jüngeren Jahren. Um dennoch ihren Lebensstandard halten zu können, musste sie einen anderen Weg finden - da kam ihr insbesondere ein Angebot für eine bekannte Reality-Show im australischen Dschungel ganz gelegen. Im Interview mit Youtuber Ramon Wagner erklärt sie die Beweggründe für ihre Ausflüge in das offenbar lukrative Genre Reality. Als Kind wuchs Anouschka Renzi mit der Entertainment-Branche auf, denn auch ihre Mutter und Stiefvater waren Schauspieler:innen. Vor allem in den 80er und 90er Jahren war sie aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken. Mit den Jahren wurden jedoch die Rollenangebote weniger. Sie beschreibt: "Ich habe dann immer noch ab und zu mal richtig gute Rollen gehabt, wie im Staatsanwalt oder Soko Leipzig oder Soko Stuttgart, aber das sind immer nur Gastrollen gewesen und nicht genug, um davon so zu leben, wie ich leben möchte."

Lebensstandard: "Ich könnte anders leben, aber ich will es noch nicht" Anouschka führt weiter aus: "Ich habe mir leider Gottes durch die ganzen Jahre, in denen ich gut gearbeitet habe, äh einen bestimmten Lebensstandard angewöhnt und ja, ich könnte natürlich auch ganz anders leben, aber ich will es noch nicht." Im Theater fand Anouschka noch gute Engagements: "vor allem immer im Sommer diese sogenannten Sommertheater, entweder in Bad Herstfeld, in Worms oder [...] oder was auch immer, wo man halt den ganzen Sommer über arbeitet und echt viel Geld verdient, weil das so so Open Air Sachen sind, wo ein paar tausend Zuschauer sind, da kriegen die Schauspieler mit Namen auch gutes Geld."

Anouschka überwindet ihre Reality-Angst Doch dann kam die Zeit der Corona-Lockdowns. Da sind plötzlich "über 100.000 € im Laufe von anderthalb Jahren weggefallen." Die Rollen blieben aus. Da kam ihr 2022 ein Angebot für das Dschungelcamp, das Anouschka nach eigenen Angaben bereits 12 Mal abgesagt hatte, wie gerufen: "Jetzt ist es auch wurscht", beschreibt die Schauspielerin ihre Gedanken aus der Zeit. Eigentlich hatte sie es für sich immer ausgeschlossen, da sie ihre Ängste und speziellen Befindlichkeiten nicht in die Öffentlichkeit tragen wollte: "Da bin ich sehr, sehr dünnhäutig", begründet Anouschka ihre ursprüngliche Ablehnung. Im Anschluss an diese Reality-Erfahrung stellte sie fest, dass sie zwar mit Theater gut verdient, aber nicht so viel wie mit Reality-TV:

In so einem Reality-Format verdiene ich in zwei Wochen das Doppelte. Anouschka Renzi

Neue Karriere im Reality Über ihre ersten Erfahrungen im Reality-Kosmos sagt sie rückblickend, dass sie sich von Anfang an bemüht hat, ihre Befindlichkeiten hintenan zu stellen: "Viele kommen ja dahin und haben ein einen richtigen Plan, was sie da wollen und ich nicht. Ich ich gehe rein und denke, ich schaffe das schon, ich bleib ruhig, ich beobachte die Leute." Doch irgendwann "kommt das immer durch, das wie ich mich gerade fühle. Also, ich habe nicht die Gabe, mich in Reality Formaten äh mit einer Show zu bedecken", beschreibt Anouschka sich selbst.

So erging es Anouschka währen der Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" Leicht fällt es ihr noch immer nicht, an Formaten teilzunehmen, die beispielsweise in Thailand gedreht werden, wie bei "Promis unter Palmen" auch. "Gerade in Thailand wird man extrem früh geweckt, weil es ja so früh dunkel wird und die müssen ja in ihren Tag was reinpacken." Sie habe dort nicht viel geschlafen, was sich irgendwann auf ihre Laune niedergeschlagen hat.

Das heißt, man ist immer müde, weil man abends viel zu lange wach gehalten wird. Anouschka Renzi

Vor allem im Vergleich zu ihren jüngeren Kolleg:innen hat sie bemerkt, dass ihr die Dreharbeiten aufgrund des höheren Alters schwerer fielen: "Ich war aufgedunsen, müde, mir tat alles weh. Ich bin auch älter als die." Ihr Resümee: "Also ich mit 61 fand es anstrengend!"

Kommen weitere Formate in Frage? Nach Ansicht von Anouschka Renzi lohnt es sich, ältere Stars in Reality-Formate zu holen. "Ich glaube, dass diese Formate davon auch profitieren, dass auch mal ein paar ältere das gucken." Doch nicht alle Formate, an denen sie von sich aus Interesse hätte, werden ihr auch angeboten. Und die Konkurrenz werde größer: "Das Problem ist, dass bei diesen Formaten alle Leute mitmachen wollen, die noch vor 5 Jahren nie sowas gemacht hätten. Es hat sich ja total verändert. Also was Reality betrifft, gab es Formate, die vor 10 Jahren niemand jemals gemacht hätte und jetzt machen die das". Wen genau sie meint, lässt sie an dieser Stelle jedoch offen. Doch die 61-Jährige ist sich sicher, dass ihre Teilnahme an Reality-Formaten ihren weiteren Engagements am Theater oder auch im TV nicht im Wege stehen wird: "Da ist der Vorteil, diese Leute haben das noch nie gesehen, diese Reality Sachen." Wir sind gespannt, wo wir sie als nächstes sehen werden.