Vom Drogensumpf zur Reality-Queen: Die krasse Verwandlung von Edith Stehfest

Kaum eine Reality-Darstellerin polarisiert wie Edith Stehfest. Egal, in welchem Format sie am Start ist, es geht zur Sache. Denn sie macht ihrem Nachnamen alle Ehre und steht fest zu ihrer Meinung - auch wenn sie aneckt. Dabei geht's ihr eigentlich nur um eins: "Ich will das lernen: Mich selbst zu lieben."

Am 9. Februar startet die vierte Staffel von "Promis unter Palmen" in SAT.1 und auf Joyn. Zu dem Promi-Cast am Palmenstrand zählt auch Edith Stehfest. Es braucht keine prophetischen Fähigkeiten, um zu prognostizieren: Edith wird die Palmenwedel zum Wackeln bringen. Denn egal, in welchem Format die gebürtige Leipzigerin bislang auftauchte, waren Stimmung, Diskussionen und Kontroversen garantiert. Das war so im "Sommerhaus der Stars" (2023), im Dschungelcamp und bei ("Das große Promi-Büßen" (beide 2025). Die fast ungebremste Rasanz, das Auf und Ab, das Schrille gehört aber auch zum Privatleben der 30-Jährigen. Dabei begann alles in scheinbar geordneten Bahnen.

Das musikalische Talent hat Edith Stehfest geerbt Edith ist eine von drei Töchtern der Musikerin Pina Rücker und des Schauspielers Guido Lambrecht, der seit 1991 in über 30 Film- und TV-Produktionen zu sehen war und unter anderem in beliebten Serien wie "Tatort", "In aller Freundschaft" oder "Polizeiruf 110" Episodenrollen hatte und zuletzt im Spielfilm "Der Kaiser" (2022) mitspielte. Guidos Mutter und Ediths Oma ist die Autorin Christine Lamprecht. Das Talent der Mutter hat sie geerbt. Edith lernte als Kind Blockflöte, Klavier und Gitarre und nahm mit 16 am Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" teil. Danach aber nahm ihr Leben eine neue Wendung. Edith tauchte in die Leipziger Techno-Szene ein, entdeckte Drogen und wurde abhängig. Mit 17 wurde sie Opfer einer Vergewaltigung. Allerdings erfuhr sie davon erst Jahre später. Sie war damals mit K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt worden. Nur, weil die Tat gefilmt wurde und das Video auftauchte, wurde der Täter 2020 verurteilt. Doch Ediths Leben und ihr Selbstwertgefühl lagen in Trümmern. "Als Überlebende nach einer Vergewaltigung ist es … schwer, jemals wieder einen gesunden Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen Weiblichkeit zu finden", schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil dazu.

Eric Stehfest wurde zu ihrem Partner und Kindesvater 2014 lernte Edith bei Musikaufnahmen den "GZSZ"-Schauspieler Eric Stehfest kennen und verliebte sich. Auch Eric führte ein Leben am Limit und war früher drogenabhängig. Beide schafften den Absprung von Crystal Meth und feierten ihren erfolgreichen Kampf gegen die Drogen 2020 mit einer ganzen Reihe von Partner-Tattoos. Aber nur heile Welt gab es auch in der Beziehung nicht. "Eric und ich sind kein Disney-Film", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag, sondern: "Wir sind Wellen, die schlagen, und ein Meer, das uns trägt. Manchmal rau, manchmal stürmisch, manchmal Glitzer und immer in Bewegung." Die Bewegung führte zu mehreren Trennungen und Versöhnungen, 2015 zur Hochzeit und 2016 und 2021 zur Geburt der gemeinsamen Kinder Amadeus und Aria. Im September 2025 folgte dann die endgültige Trennung. Die verkündete Eric unmittelbar nach den Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen", Edith bestätigte. Räumlich getrennt hatten die beiden schon seit Ende 2024 gelebt, wie Edith bekannt gab. Sie fand nach dem finalen Umzug auch einen neuen Freund. Kurz vor dem Jahreswechsel häuften sich nun Gerüchte, dass es mit ihrem neuen Partner Jacob Karl aber bereits wieder vorbei sei.

2026 will Edith Stehfest mit OnlyFans durchstarten Ediths Leben ist so vielschichtig wie ihre Styles. So sorgt sie mit ständig wechselnden extravaganten, gewagten Outfits für Aufsehen, wie auch in der Joyn-Reihe "Dirty Words" (2024). Während sie früher während ihres ersten Zeiten als DJane, mit den unschuldigen blonden Locken eher wie eine Schlagersängerin wirkte, setzte sie später auf radikalere Styles. Als sie unter dem Pseudonym Lotta Laut 2019 ihr Debüt-Album veröffentlichte, trug sie einen blonden Irokesenschnitt. Sie wechselte immer wieder die Haarfarben. Derzeit trägt sie die Haare raspelkurz, die Ende 2025 noch weißblond und Anfang Januar 2026 dann rot gefärbt waren.

Zu ihren ständigen optischen Verwandlungen steht sie ebenso wie zu ihrer ADHS-Diagnose, mit der sie offen umgeht. Sie nennt es "zauberhaft", dass "man sich immer wieder verwandeln kann in etwas noch Schöneres, etwas noch Glücklicheres." Dass sie damit aneckt, ist ihr klar - und egal: "Mir ist es völlig gleich, was ein Gegenüber interpretiert in mein Aussehen, weil ich das in keiner Linie für einen außenstehenden Menschen mache." Deshalb war es für Edith auch keine Überraschung, dass es nicht nur positives Feedback aus ihrer Community gab, als sie vor Kurzem verkündete, einen OnlyFans-Kanal zu gründen. Dabei gehe es ihr nicht "um irgendwelches billiges Darstellen, sondern um ehrlichen, superschönen, exklusiven Content", erklärte sie. Sie wolle "eine alte Angst - vielleicht sogar Unsicherheit und Scham" heilen. "Und ich will das lernen. Mich selbst zu lieben. Meinen Körper - mit seinen Narben und seiner Geschichte. Mit seiner Form und seiner Kraft."

Und das nächste Projekt steht schon vor der Tür: Ab 9. Februar ist Edith bei "Promis unter Palmen" zu sehen, zusammen mit Ex-Partner Eric Stehfest. Fans dürfen sich auf Drama, Emotionen und die unverwechselbare Wandlungsfähigkeit der Reality-Queen freuen. Alle Sendetermine im Überblick.