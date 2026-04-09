Im Nachgang zur aktuellen Staffel von "Promis unter Palmen" sorgt ein Interview mit Dilara Kruse für Aufmerksamkeit. Darin enthüllt sie, dass sie und Franziska Temme offenbar vor dem Finale eine Abmachung trafen - und es dieses Jahr eigentlich zwei Gewinnerinnen gibt.

Damit sicherte sie sich nicht nur die goldene Kokosnuss, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 83.112,10 Euro . Doch genau an diesem Gewinn soll ein Versprechen gegenüber ihrer Mitfinalistin Dilara Kruse hängen, das diese nun öffentlich einfordert.

In der letzten Runde im Finale von " Promis unter Palmen " 2026 kämpfte Franziska Temme gemeinsam mit Dilara Kruse und Gina-Lisa Lohfink um den Sieg. Am Ende musste ein Stechen per Würfelkelle entscheiden - mit dem besseren Ausgang für Franzi, die dabei das Glück auf ihrer Seite hatte.

"Wir sind beide Siegerinnen"

Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" packt Dilara Kruse nun über eine angebliche Abmachung zur Teilung des Gewinns bei "Promis unter Palmen" aus, die im TV nicht gezeigt wurde. "Das ist nicht das, was alles ausgestrahlt wird", stellt sie klar. "Bevor wir zum Finalspiel gehen sollten, saßen ich und Franzi draußen, da waren auch überall Kameras [...] Da haben wir uns angeguckt und ich meinte zu ihr: 'Du willst das Geld für deine Oma und deine Familie', sie meinte 'Ja'. Ich meinte, ich möchte das gerne für ein Frauenhaus spenden."

Daraufhin habe sie vorgeschlagen: "Wir machen das so: Wenn ich gewinne, egal was ist, kriegst du die Hälfte." Für sie sei klar gewesen: "Wir sind beide Siegerinnen […] wir teilen das. Wir gehen als Frauensiegerinnen hier raus." Ihrer Ansicht nach sei dies ein ernst gemeintes Versprechen gewesen: "Wir haben uns eingeschworen, haben auf alles geschworen, was uns heilig ist."

Das hätten die beiden sogar per Handschlag besiegelt. Entsprechend erklärte Dilara auch ihre Freude nach dem Finale: "Also haben wir eigentlich alle gewonnen." Dass es sich dabei um eine echte Absprache gehandelt habe, betont sie ebenfalls: "Alle Teilnehmer haben's mitbekommen. Jeder kann das bestätigen, dass wir das gesagt haben."

Ob es am Ende tatsächlich zu einer Aufteilung kommt, lässt sie jedoch offen: "Mal gucken, ob das eingehalten wird, ob ich die Hälfte davon bekomme. Aber ja, wir haben gesagt: Egal, wer von uns gewinnt, dann teilen wir das." Das Geld wolle Dilara Kruse weiterhin für einen guten Zweck spenden und deutete an, dass auch weitere Kanditat:innen davon profitieren könnten.