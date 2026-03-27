Ehe-Drama mit Kim Virginia eskaliert
"Warum habe ich das verdient?": Nikola Grey weint bitterlich auf Instagram
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Tränen, Verzweiflung und klare Worte: Nikola Grey lässt seinen Gefühlen freien Lauf - und gibt seltene Einblicke in das Drama hinter den Kulissen.
Nikola Greys emotionaler Zusammenbruch vor der Kamera
Nikola Grey (30) zeigt sich auf Instagram (Account: @nicola_glumac) so verletzlich wie noch nie. In einer emotionalen Story lässt der Realitystar seinen Gefühlen freien Lauf und bricht vor laufender Kamera in Tränen aus. Sichtlich aufgelöst schluchzt er:
Warum habe ich das verdient? Warum habe ich das verdient? Du weißt ganz genau, was wir hatten!
Zuvor hatte er nur vage angedeutet, was in ihm vorgeht. Nun aber scheint der Moment gekommen zu sein, in dem sich alles Bahn bricht. Das Ehe-Drama mit Kim Virginia Grey (30) geht damit in die nächste Runde und trifft ihn offenbar mitten ins Herz.
In einem begleitenden Text zu seiner Story wird deutlich, wie sehr ihn die Situation belastet. "Ich habe so lange nichts gesagt, habe alles in mir behalten... Aber irgendwann geht das nicht mehr. Es geht nicht mal nur um Fremdgehen. Es ist dieses Gefühl, ersetzt zu werden. So als hätte das, was wir hatten, einfach keinen Wert mehr gehabt", schreibt er offen.
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"Das frisst einen von innen auf"
Besonders schmerzhaft sei für ihn vor allem eines: das Gefühl, keine Bedeutung mehr zu haben. "Als wäre ich austauschbar gewesen. Ich hätte wirklich vieles verziehen. Wirklich... Aber nicht das Gefühl, dass ich nicht genug bin. Das frisst einen von innen auf", erklärt der Realitystar weiter.
Nikola und Kim Virginia Grey: Vom Traumpaar zur Krise
Nikola und Kim Virginia Grey hatten geheiratet und galten lange Zeit als eines der bekanntesten Paare der deutschen Reality-TV-Szene. Beide machten sich zunächst unabhängig voneinander durch verschiedene Formate einen Namen, bevor sie als Paar gemeinsam in die Öffentlichkeit traten.
Neben seiner TV-Karriere arbeitet Nikola auch als Model, während Kim Virginia sich ebenfalls als Influencerin etabliert hat. Über Social Media ließen sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben und präsentierten sich als eng verbundenes Team. Umso überraschender kommt für viele nun die Eskalation ihrer Beziehung, die sich zunehmend öffentlich abspielt.
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