"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?"
Messer vom Polenmarkt: Wie leicht Jugendliche an in Deutschland verbotene Waffen kommen
Veröffentlicht:von Claudia Frickel
Wie leicht ist es für Teenager, an verbotene Waffen zu kommen? Das testet Paul Ronzheimer in seiner neuen Reportage - mit erschreckenden Ergebnissen.
"Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?" auf Joyn
Verkäufer geben Teenagern Tipps für Waffenverstecke
"Entschuldigung, haben Sie ein Faustmesser?", fragt der 17-jährige Leo den Verkäufer auf einem Markt in Polen nahe der deutschen Grenze. Der Mann zeigt dem Jugendlichen eines der speziellen Messer, bei denen die Klinge zwischen den Fingern oder über den Knöcheln herausragt.
Auf Leos Nachfrage erklärt der Verkäufer, dass die Mitnahme einer solchen Waffe nach Deutschland verboten sei. Als Leo ein - in Deutschland ebenfalls illegales - Springmesser kauft, gibt der Mann ihm den Tipp, es "am besten unter den Autositz" zu legen. Bei Kontrollen würden Polizist:innen dort seiner Einschätzung nach meist nicht suchen.
Der Verkauf solcher Messer an Teenager ist zwar nach polnischem Recht erlaubt. Nimmt Leo eines davon jedoch mit nach Deutschland, macht er sich strafbar.
Der Stand mit den Waffen steht auf dem Polenmarkt Hohenwutzen. Dreimal täglich pendelt ein Bus ins zwei Stunden entfernte Berlin. Reporter Paul Ronzheimer macht einen Test mit versteckter Kamera: Er schickt Leo zu vier Händlern. Für seine SAT.1-Reportage-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" will er herausfinden, wie einfach deutsche Jugendliche auf dem Markt Messer bekommen können.
Es zeigt sich: Das ist gar kein Problem. Nach seinem Alter fragt Leo niemand. Einer der Verkäufer zeigt ihm, wie er das Butterflymesser in der Hose versteckt. Am Ende hat der 17-Jährige vier Messer, deren Besitz bei uns unter Strafe steht.
Ronzheimer konfrontiert zwei Verkäufer. Er fragt sie, warum sie einem Jugendlichen Waffen verkaufen, die in Deutschland illegal sind. Keiner hat ein schlechtes Gewissen: "Wenn die das wollen, ist das ihr Problem, nicht meins", sagt einer der Verkäufer.
Ich habe noch nie so viele Messer an einem Ort gesehen.
Über 700 Stände gibt es auf dem Markt, darunter viele mit Waffen, die bei uns nicht erlaubt sind. Sogar in einem Angelshop liegen Butterflymesser aus. "Deutsche kaufen die nicht", behauptet der Verkäufer gegenüber Ronzheimer.
Wie ein Händler protzig die gefährlichen Waffen vorführt und was Ronzheimer und Leo in den Läden noch alles finden, siehst du in der Reportage.
Ein Fünftel der Jugendlichen trägt ein Messer mit sich herum
Knapp ein Fünftel der Jugendlichen in Deutschland hat in der Freizeit schon ein Messer getragen, so eine Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN).
"Von Springmessern bis zu Macheten ist alles dabei", sagt Polizistin Annika Langner aus Gelsenkirchen. Mit ihren Kolleg:innen kontrolliert sie regelmäßig Teenager-Gruppen und sucht unter anderem nach verbotenen Waffen:
Dass Jugendliche ein Messer besitzen, ist heute normal geworden, und das ist ein Problem.
Warum ein Waffenexperte von "einer völlig neuen Situation" spricht und wie Paul Ronzheimer eine verstörende Polizeiübung erlebt, bei der ein Messerangriff simuliert wird, siehst du in der neuen SAT.1-Reportage des Journalisten.
"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" immer dienstags ansehen
Die zweite Staffel von "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" läuft seit 24. Februar 2026 immer dienstags um 20.15 Uhr auf SAT.1. Außerdem kannst du die Sendungen im Stream auf Joyn schauen. Es geht um Themen wie "Bürgergeld", "Jugendkriminalität", "Migrations-Wende", "Bürokratie-Wahnsinn" und "Die Rechte Mitte".
Mehr entdecken
"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?"
Schwert dabei: Paul Ronzheimer ist entsetzt von einer Jugendbande
Doku-Reihe
Ronzheimer: Wie leicht kommen Jugendliche an Waffen?
"Etwas sehr Einschneidendes"
Ronzheimer spricht über den Krebstod von Carl Jakob Haupt
Neue Staffel der SAT.1-Reportage-Reihe
Paul Ronzheimer spricht über Albträume als Kriegsreporter
"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?"
Betrug durch Bürgergeld-Mafia: Paul Ronzheimer bei einer Razzia
Kriegsreporter und Podcaster
Paul Ronzheimer: Wie der "Bild"-Reporter SAT.1 und ProSieben erobert
Neue Folgen ab Februar
Paul Ronzheimer talkt in "Wie geht's, Deutschland?" mit Spitzenpolitikern
Podcast mit Marlene Lufen
Paul Ronzheimer erzählt vom Coming-Out: "In unserem Dorf gab es keine Schwulen"
Reportage jetzt auf Joyn
Robert Habecks überraschende Reaktion auf Vorwürfe von Bürgern