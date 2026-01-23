Neue Folgen ab Februar
Paul Ronzheimer fragt "Wie geht's, Deutschland?" und talkt mit Spitzenpolitikern
Veröffentlicht:von Redaktion
In fünf neuen Folgen von "Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" taucht Paul Ronzheimer ein in die Seele eines Landes, das von Unruhe und Zukunftsängsten, aber auch von Chancen geprägt ist.
Du willst wissen, mit wem Ronzheimer spricht?
Bürgergeld. Jugendkriminalität. Migrations-Wende. Bürokratie-Wahnsinn. Die Rechte Mitte. Themen, die Deutschland bewegen. Themen, die Paul Ronzheimer und SAT.1 bewegen. In fünf neuen Folgen von "Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" befasst sich der preisgekrönte Journalist ab Dienstag, 24. Februar 2026, um 20:15 Uhr mit einem unruhigen Deutschland. Er hört den Bürger:innen zu, teilt ihren Alltag. Und er wird zur Stimme ihrer Sorgen, Bedenken und Wünsche: Nach jeder Reportage konfrontiert Paul Ronzheimer Spitzenpolitiker:innen wie Vizekanzler Lars Klingbeil oder Innenminister Alexander Dobrindt im direkten und ausführlichen Talk mit seinen Recherchen.
Paul Ronzheimer: "Hinschauen, zuhören, zeigen, was wirklich ist - das sind meine wichtigsten Aufgaben als Journalist. Und das gilt vor allem für die Probleme, die viele Menschen umtreiben und die von der Politik zu oft umschifft werden. Wie kann es sein, dass das Bürgergeld missbraucht wird? Was bedeutet Jugendkriminalität für unsere Städte? Warum blockiert Bürokratie Lösungen, statt sie möglich zu machen? Und was läuft so grundlegend schief, dass Deutschland selbst zehn Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise Migration nicht in den Griff bekommt - und stattdessen einen massiven Rechtsruck erlebt? Diesen Fragen bin ich nachgegangen - und möchte von Politikern erfahren, welche Antworten sie haben."
Schau die Reportagen aus der 1. Staffel von "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?"
Auch der SAT.1-Senderchef ist begeistert
SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Lange war Paul Ronzheimer vor allem für seine mutige Kriegsberichterstattung bekannt, mittlerweile kennen ihn immer mehr Menschen durch seinen erfolgreichen Podcast und seine Interviews mit den wichtigsten Weltpolitikern. Exklusiv für SAT.1 schaut er jetzt in der zweiten Staffel von ,Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?‘, was im eigenen Land los ist. Er spricht auf Augenhöhe mit den Menschen über ihre Probleme, will die Wahrheit wissen. Das Besondere: Zum anschließenden Talk lädt er sich in jeder der fünf Folgen politische Entscheidungsträger ein, um mit ihnen über die Nöte und Forderungen der Deutschen zu sprechen und Lösungen zu diskutieren."
"Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" läuft mit fünf Folgen mit den Themen "Bürgergeld", "Jugendkriminalität", "Migrations-Wende", "Bürokratie-Wahnsinn" und "Die Rechte Mitte" ab Dienstag, 24. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Bereits in Staffel 1 geht es ums Thema Migration
"Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" am 24. Februar 2026 um 20:15 Uhr streamen
Mehr entdecken
Podcast mit Marlene Lufen
Paul Ronzheimer erzählt vom Coming-Out: "In unserem Dorf gab es keine Schwulen"
Reportage jetzt auf Joyn
Robert Habecks überraschende Reaktion auf Vorwürfe von Bürgern
Reportage-Reihe auf Joyn
"Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland?": Wahlentscheidung sorgt für Konflikte in Familien
Am 10. Februar in SAT.1
"Ronzheimer – Wie geht’s, Deutschland? Abstieg oder Aufstieg" in SAT.1