In fünf neuen Folgen von "Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" taucht Paul Ronzheimer ein in die Seele eines Landes, das von Unruhe und Zukunftsängsten, aber auch von Chancen geprägt ist.

Bürgergeld. Jugendkriminalität. Migrations-Wende. Bürokratie-Wahnsinn. Die Rechte Mitte. Themen, die Deutschland bewegen. Themen, die Paul Ronzheimer und SAT.1 bewegen. In fünf neuen Folgen von "Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" befasst sich der preisgekrönte Journalist ab Dienstag, 24. Februar 2026, um 20:15 Uhr mit einem unruhigen Deutschland. Er hört den Bürger:innen zu, teilt ihren Alltag. Und er wird zur Stimme ihrer Sorgen, Bedenken und Wünsche: Nach jeder Reportage konfrontiert Paul Ronzheimer Spitzenpolitiker:innen wie Vizekanzler Lars Klingbeil oder Innenminister Alexander Dobrindt im direkten und ausführlichen Talk mit seinen Recherchen.

Paul Ronzheimer: "Hinschauen, zuhören, zeigen, was wirklich ist - das sind meine wichtigsten Aufgaben als Journalist. Und das gilt vor allem für die Probleme, die viele Menschen umtreiben und die von der Politik zu oft umschifft werden. Wie kann es sein, dass das Bürgergeld missbraucht wird? Was bedeutet Jugendkriminalität für unsere Städte? Warum blockiert Bürokratie Lösungen, statt sie möglich zu machen? Und was läuft so grundlegend schief, dass Deutschland selbst zehn Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise Migration nicht in den Griff bekommt - und stattdessen einen massiven Rechtsruck erlebt? Diesen Fragen bin ich nachgegangen - und möchte von Politikern erfahren, welche Antworten sie haben."