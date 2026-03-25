Schärfere Grenzkontrollen auf Straßen und in Zügen: Die Bundespolizei versucht jeden Tag, illegal eingereiste Menschen aufzuspüren. Reporter Paul Ronzheimer sieht sich an, wie Kontrollen ablaufen - und was passiert, wenn die Beamt:innen jemanden ertappen.

Die Zugtoilette ist abgeschlossen, auch nach mehrmaligem Klopfen öffnet niemand. Die Beamt:innen der Bundespolizei haben aber einen eigenen Schlüssel und öffnen die Tür. Doch die kleine Kabine ist leer.

Das einer der Orte, auf die Polizist:innen bei Grenzkontrollen im Zug besonders achten, erklärt Jan-Uwe Polte. "Dort finden wir regelmäßig Personen." Der Pressesprecher bei der Bundespolizeiinspektion Freilassing nimmt Reporter Paul Ronzheimer mit zu einer Kontrolle am Bahnhof Freilassing.

An der deutsch-österreichischen Grenze werden täglich und außerplanmäßig Fernzüge gestoppt, um stichprobenartig die Pässe von Reisenden zu überprüfen. Vier Beamt:innen sind jetzt in den neun Waggons unterwegs, sie haben 18 Minuten Zeit. Unter anderem haben sie ein Auge darauf, "wie viele Leute zusammensitzen, wie viel Gepäck sie dabei haben und wie sie sich verhalten", erzählt Polte.

In diesem Zug ist alles in Ordnung, alle Passagiere können weiterfahren. Aber in einer anderen Bahn entdeckt die Polizei einen Mann, der keinen Pass hat - seine Einreise ist damit nach deutschem Recht verboten.

Es stellt sich heraus, dass der 29-Jährige am selben Tag schon einmal versucht hat, mit dem Zug nach Deutschland zu gelangen. Er hatte in Österreich Asyl beantragt, das wurde aber abgelehnt. Beim ersten Mal schickte ihn die Polizei im Zug zurück ins Nachbarland.

Dass er einfach umdreht und es noch einmal versucht, ist "ein Fall, der vorkommen kann, aber längst nicht die Regel ist", sagt der Bundespolizist.

Nun muss der Mann mit aufs Revier kommen. Paul Ronzheimer schaut sich an, was dann passiert. Der Marokkaner muss Fingerabdrücke abgeben und seine Daten werden erfasst. Die Bundespolizei kann entscheiden, ob er erneut nach Österreich zurückgeschickt oder in sein Heimatland abgeschoben wird.

Paul Ronzheimer fragt sich, wie es "jetzt wohl weitergeht für den Mann". Machen solche Fälle die Bundespolizisten betroffen? Der Pressesprecher sagt: