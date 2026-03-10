Doku-Reihe Paul Ronzheimer über den deutschen Bürokratie-Wahnsinn: Heute konfrontiert er Bundesminister Wildberger Aktualisiert: 10.03.2026 • 13:11 Uhr von Joyn Redaktion Paul Ronzheimer will in der neuen Folge seiner Doku-Reihe den deutschen Behördenapparat verstehen. Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Ein idyllischer Gänsehof im niedersächsischen Lohne. Hier ist die Welt scheinbar noch in Ordnung. Landwirtin Iris Tapphorn sieht das anders: "Mit meinem Gänsehof in Deutschland bin ich der Bürokratie ausgeliefert." In "Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" am Dienstag, 10. März in SAT.1 erzählt sie Paul Ronzheimer, was genau sie damit meint.

Für eine Motorsäge braucht sie einen Sachkunde-Schein. Die Arbeit auf dem Acker dokumentierte sie in mehreren Kontroll-Apps auf dem Handy. Für ihre Sackkarre muss Iris Tapphorn sogar ein Fahrtenbuch führen. Und so geht es munter weiter. Wie bei der Gänsehof-Besitzerin schlägt der Bürokratie-Hammer an vielen Stellen in Deutschland voll zu. Paul Ronzheimer: "In dieser Folge zeige ich die Facetten des Bürokratie-Wahnsinns - von höchst dramatisch bis völlig absurd." Drei Beispiele: Er fährt nach Schleswig-Holstein, wo drei Gemeinden im Kreis Plön seit 1974 auf einen Radweg warten.

Er trifft eine Sportlerin, die jährlich nachweisen muss, dass ihr ein Bein fehlt.

Mit den Forderungen der Menschen im Land konfrontiert Paul Ronzheimer im anschließenden Talk den Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger. Was will er anpacken, damit der Bürokratie-Wahnsinn die Deutschen nicht länger im Griff hat und wie will er die immensen Summen reduzieren, die unser Verwaltungs-Apparat verschlingt? Für das Gespräch mit Karsten Wildberger am 10. März interessierte die meisten App-Nutzer:innen folgende Frage: Welche bürokratische Regel würden Sie heute sofort abschaffen, wenn Sie könnten?

"Wir machen uns unsere Probleme selbst": Bürokratie-Wahnsinn anhand des Krötenschutzes Bei seinem Besuch im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" am 10. März spricht Paul Ronzheimer über die Hürden der deutschen Verwaltung. In Großstädten wie Berlin müsse man oft "wochen- oder monatelang auf Pässe oder Fahrzeugpapiere warten". Auf dem Land funktioniere das besser, doch auch dort verursache der bürokratische Überbau erhebliche Kosten, etwa in der Landwirtschaft. Im Fall von Iris Tapphorn bedeute das "mindestens 20 Stunden" zusätzliche Arbeit pro Woche:

Und wenn wir die Probleme uns anschauen, die Unternehmen haben, die Selbstständige haben, das dann immer noch solche Probleme dazu kommen, das macht es wirklich schwer. Paul Ronzheimer

Auch das Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Wohnungsbau greift Ronzheimer auf: "Also die Frage, ab wann darf eine Wohnung gebaut werden? Was kann dazwischen kommen, wenn man in den Großstädten unterwegs ist und sieht, wie teuer es geworden ist für die Menschen, eine Wohnung zu bekommen?" So kann selbst der Naturschutz ein Hindernis darstellen. "Natürlich Tierschutz, Artenschutz - alles wichtig. Aber das treibt wirklich verrückte Blüten, wie dann argumentiert wird", erklärt er. In der Praxis könne die Umsetzung sehr kompliziert werden. Als Beispiel nennt der Journalist den Krötenschutz - und die Umsiedlung der Tiere, die ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems sind. "Es reicht nicht, eine bestimmte Kröte in einen Bereich zu bringen, sondern dann muss sie in einen anderen", so der 40-Jährige. Solche Verfahren könnten Bauprojekte deutlich verzögern. "Dann denkt man sich: Mensch, wir machen uns unsere Probleme selbst." Zugleich werde oft auf jede einzelne Einwendung reagiert: "Ich glaube, je länger es uns gibt, desto mehr Gesetze und Formulare füllen wir aus und desto mehr Politiker gibt es, die sagen, das wäre doch auch noch wichtig und jenes wäre auch noch wichtig. Also eine Behörde nach der anderen."