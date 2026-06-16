"Du bist mein Zuhause" Fußball-Experte Thomas Helmer privat: Mit diesem Ex-"Rote Rosen"-Star ist er liiert Aktualisiert: Vor 8 Minuten von C3 Newsroom Thomas Helmer und Yasmina Filali - hier bei einer Charity-Weihnachtsfeier im November 2024 in Hamburg - sind vier Jahre nach ihrer Trennung wieder ein Paar. Bild: Future Image

Der frühere Fußballstar Thomas Helmer ist wieder verliebt. Und die Dame, der sein Herz gehört, ist keine Unbekannte. Vier Jahre nach ihrer Trennung gehen seine Ehefrau, Ex-"Rote Rosen"-Star Yasmina Filali, und er wieder als Paar durchs Leben.

Thomas Helmer feiert Liebes-Comeback mit Yasmina Filali Auch nach der Trennung blieben sie immer freundschaftlich verbunden, eine Scheidung kam für sie nie wirklich infrage. Nun feiern Fußball-Experte Thomas Helmer und seine Frau Yasmina Filali ein Liebescomeback. In einem langen gemeinsamen und sehr persönlichen YouTube-Video verkünden die beiden die schöne Nachricht. Filali, die 2009 in 26 Folgen der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen war, sitzt zunächst allein vor der Kamera und sagte: "Ich bin ganz froh, euch sagen zu können, dass ich einen Mann an meiner Seite habe und dass er mich sehr glücklich macht und dass ich ihn euch gern vorstellen würde." Dann ruft sie ihren "Liebling" - und Thomas Helmer kommt ins Bild. "Ich bin wieder da", verkündet er.

Helmer und Filali "nicht erst seit gestern" wieder zusammen Sie seien "nicht erst seit gestern" wieder zusammen, erklärt Filali, "sondern schon ein bisschen - aber wir brauchten ein bisschen Zeit, um uns als Familie wieder zu finden". Helmer und Filali waren 21 Jahre ein Paar, 17 Jahre waren sie verheiratet, bevor sie 2022 ihre Trennung öffentlich machten. Auch danach blieben sie Freunde und vor allem eng verbundene Eltern für ihre Kinder Sam und Sunny. Auch gemeinsame Familienurlaube standen weiter auf der Tagesordnung.

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Yasmina Filali nennt Thomas Helmer ihr "Zuhause" In ihrem gemeinsamen Video-Clip fragt Filali ihren Mann: "Was ist es wirklich, was du bei mir vermisst hast?" Helmer antwortet, zusammen hätten sie viele, auch kritische Situationen erlebt, die sie als Team großartig gemeistert hätten. Das habe sie zusammengeschweißt. "Als Team haben wir immer super funktioniert. Ich konnte mich immer auf dich verlassen. Und ich glaube, diese Verlässlichkeit, die habe ich auf jeden Fall vermisst. Das ist ein Gefühl, dass sich über die Jahre entwickelt hat und das hat mir komplett gefehlt", hob er hervor. Auch Yasmina Filali sprach sehr offen über ihre Gefühle.

Ich habe ja immer gesagt, du bist mein Zuhause. Und mein Zuhause habe ich vermisst. Yasmina Filali

Die 50-Jährige erklärte: "Wie du riechst, wie du bist. Du bist halt mein bester Freund. Alles habe ich vermisst.“ Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass es ihr andererseits in der Trennungsphase überhaupt nicht gefehlt habe, ihr Auto mit Thomas zu teilen. Über ihren Neustart als Paar sagten die beiden der "Bild"-Zeitung: "Wir haben vier Jahre geprüft, ob wir auch ohne den anderen leben können. Die Antwort war: Ja, aber zusammen macht es einfach deutlich mehr Spaß." Filali erzählte, wie es von der Trennung zum Liebescomeback kam: "Eigentlich haben wir zuerst eine Trennungstherapie gemacht. Aber aus der Trennungstherapie wurde eine Paartherapie." Sich in Beziehungen alle paar Jahre professionelle Unterstützung zu holen, würde sie heute auch Paaren raten, die nicht getrennt seien.