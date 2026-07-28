Neue Dramen Ist Jess' Traum von der Patchwork-Familie Geschichte? So geht es mit "Rote Rosen" nach der Sommerpause weiter Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom :newstime Gute Neuigkeiten: "Rote Rosen" wird verlängert Videoclip • 01:17 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die ARD-Telenovela "Rote Rosen" kehrt am 24. August aus der Sommerpause zurück. Wie entwickelt sich die komplizierte Patchwork-Konstellation um Jess und Daniel? Und wie steht es um Simons gesundheitliche Probleme?

"Rote Rosen": Das passiert bei der ARD-Telenovela nach der Sommerpause Nicht mit einer neuen Staffel und neuen Figuren meldet sich die ARD-Telenovela "Rote Rosen" aus der Sommerpause zurück, sondern sie knüpft inhaltlich direkt an die letzte Folge vor der Unterbrechung an. Am 24. August (14:10 Uhr) wird Episode 4361 ausgestrahlt. Im Fokus steht weiterhin die schwierige Patchwork-Konstellation um Jess (Juana Nagel) und Daniel (Daniel Fritz). Durch einen Fehler in einer Arztpraxis war bei einer künstlichen Befruchtung versehentlich Jess von Daniel schwanger geworden und nicht dessen Frau Lou (Eva-Maria Grein von Friedl).

Jess leidet unter Patchwork-Konstellation In der Folge kamen Daniel und Jess sich näher und verliebten sich ineinander. Daniel gestand seiner Frau Lou, mit der er die Kinder Pelle und Charly hat, dass er Gefühle für Jess entwickelt hat. Die Situation ist kompliziert. So geht es nun weiter: In der ersten Folge nach der Sommerpause hat Jess laut ARD-Ankündigung Sorge, dass Pelle (William J. "Barry" Brooks) und Charly (Norwin von Hartrott) sich in der neuen Patchwork-Konstellation überflüssig fühlen könnten. Daniel möchte ihnen die Situation erleichtern, indem er ein zusätzliches Haus baut, damit die Kinder frei zwischen ihren Eltern hin und her wechseln können. Ein gemeinsamer Abend von Jess mit den Jungs kippt dann aber, weil Charly erzählt, dass Pelle keinerlei Kontakt zu Jess möchte

Wie steht es um Simons Gesundheit? Ebenfalls Thema in der neuen Folge: Nachdem Simon (Thore Lüthje) im Wald zusammengebrochen war, wurde im Krankenhaus ein Nierenversagen festgestellt. Er kämpft nun mit der Angst, Valerie (Maike Johanna Reuter) könnte sich wegen seiner Erkrankung Multiple Sklerose (MS) von ihm distanzieren. Valerie flüchtet sich in die Arbeit und muss lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Simons ernste Lage hatte sie zuvor wie ein Schock getroffen und einen Fluchtimpuls ausgelöst.