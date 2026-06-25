Kaum Zeit zu zweit Emotionaler Abschied: Alina Merkau muss Ibiza wieder verlassen Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von Annalena Graudenz Nach zwölf Monaten auf Ibiza kehrt Alina Merkau nun in ihr altes Leben zurück. Bild: IMAGO/Future Image

Ein Jahr voller Sonne, Meer und Familienzeit neigt sich dem Ende zu. Alina Merkau und ihr Ehemann Rael Hoffmann kehren nach Berlin zurück. Die beiden sprechen offen über ihre letzten Wochen auf Ibiza, die Vorfreude auf die Heimat und die Herausforderungen nach einem Jahr im Ausland.

Es sollte das wohl größte Abenteuer ihres bisherigen Familienlebens werden: ein Umzug auf die Urlaubsinsel Ibiza. Dort leben, wo andere ihre Ferien verbringen. Inklusive Alltag, Arbeit und Schule für die Kinder. Zumindest für ein Jahr. In ihrem Podcast "Out of Office" haben Alina Merkau und Rael Hoffmann nun über das nahende Ende gesprochen. Dass ihre Zeit auf Ibiza bald vorbei ist, sorgt bei dem Paar für gemischte Gefühle. Während die Monate wie im Flug vergangen sind, hat sich ein ganz neuer Alltag auf der Baleareninsel entwickelt.

Ein Jahr wie ein ganzes Leben "Einerseits kommt es einem alles irgendwie so kurz vor und andererseits kommt es einem vor wie ein ganzes Leben, das wir hier einfach geführt haben", beschreibt Alina ihre Gedanken. Auch Rael merkt zunehmend, dass der Abschied näher rückt. Erst gestern Abend haben die zwei auf der Couch darüber gesprochen, dass die Familie schon bald alles zusammenpacken muss. Schließlich haben sich in den vergangenen Monaten nicht nur Erinnerungen, sondern auch jede Menge Besitztümer angesammelt.

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Alina mistet radikal aus Vor allem die Kinder Rosa und Carlo haben im Laufe des Jahres einiges angehäuft. Spielsachen, Bastelarbeiten und Schulsachen füllen inzwischen die Zimmer. Für Rael stellt sich daher die Frage, wie die Familie mit all den Dingen umgehen soll. "Irgendwie schön, sowas zu behalten, aber irgendwie denkt man auch: Wie soll ich jetzt so ein Papphaus nach Berlin tragen?", erzählt er. Alina hat darauf eine klare Antwort. "Auf gar keinen Fall transportieren wir davon irgendwas nach Berlin", stellt die Moderatorin fest. Sie setzt auf konsequentes Aussortieren. Vieles soll verschenkt oder weitergegeben werden. Das sei nicht nur praktisch, sondern auch eine wichtige Erfahrung für die Kinder. "Die Kinder sollen auch lernen, dass man Dinge auch mal verschenken oder weitergeben darf, an Kinderheime zum Beispiel", so Alina. Lachend ergänzt sie, dass manche Spielsachen ohne das Wissen der Kinder aussortiert werden könnten. "Da muss man mal heimlich durchs Zimmer, das kriegen die ja gar nicht mit." Rael ist dankbar für Alinas Radikalität. "Ich bin froh, wenn du es machst, da muss ich gar nicht dabei sein."

Zu Hause zwischen zwei Welten Trotz organisatorischer Herausforderungen blicken beide äußerst positiv auf ihr Ibiza-Jahr zurück. Für Rael steht fest: "Das war eine sehr gute Entscheidung." Auch Alina ist überzeugt, dass sich das Abenteuer für die ganze Familie gelohnt hat. Gleichzeitig merken beide, dass sie inzwischen wieder Lust auf Berlin haben. Besonders Rael freut sich darauf, dass die Kinder wieder in die Berliner Wohnung zurückkehren. Ganz loslassen möchten sie das Inselleben allerdings nicht. "Man würde am liebsten zwei Welten zusammenbröseln", sagt Alina. Die entspannte Lebensart Ibizas und die Vertrautheit Berlins an einem Ort zu vereinen, wäre die ideale Lösung. "Zwei Wohnsitze wären nicht schlecht", scherzt Rael.

Noch einmal Zeit als Paar genießen Bevor die Rückreise ansteht, möchten Alina und Rael die letzte Woche auf Ibiza bewusst genießen. Vor allem ein Punkt steht noch auf der persönlichen To-do-Liste. "Wir waren ein einziges Mal zu zweit essen", verrät Alina. Das soll sich unbedingt ändern. Rael wünscht sich noch mindestens zwei Restaurantbesuche nur mit seiner Frau, bevor der Alltag zurückkehrt. "Wir müssen die restliche Zeit maximal auskosten", betont er.