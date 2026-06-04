"Super nervig" Auswandern nach Dubai? Marlene Lufen spricht Klartext Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Marlene Lufen sprach in ihrem Podcast klare Worte über das Thema Auswandern und Steuerflucht. Bild: Imago Images / Future Image

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen spricht in ihrem neuesten Podcast über Steuerflucht, Dubai und die Suche nach dem perfekten Leben. Ihr Fazit: So einfach ist es nicht.

Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

Marlene Lufen spricht selten um den heißen Brei herum und setzt sich in ihrem Podcast "M wie Marlene" auch regelmäßig mit kritischen Themen auseinander. Diesmal hatte sie die Politikwissenschaftlerin und Zukunftsforscherin Florence Gaub zu Gast. Dabei ging es auch um das Thema Steuerflucht.

Ich glaube an die Idee des Steuerzahlens. Marlene Lufen

Klare Kante statt Klischees Die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin machte in dem Gespräch deutlich, dass sie wenig Verständnis für Menschen hat, die Deutschland verlassen möchten, um weniger Steuern zu zahlen. "Kein Mensch möchte gerne etwas abgeben, ich auch nicht", erläuterte sie ihre Position. Aber sie glaube an das Prinzip, dass Steuern einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen.

Realität statt Wunschbild Besonders irritiere sie die Haltung wohlhabender Menschen, die sich gegenseitig in ihrer Kritik an Deutschland bestärken und dann beschließen, auszuwandern. Denn nicht immer fänden sie dort, wonach sie suchten. Oft sei die Realität weniger attraktiv als erwartet.