"Super nervig"
Auswandern nach Dubai? Marlene Lufen spricht Klartext
Aktualisiert:von C3 Newsroom
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen spricht in ihrem neuesten Podcast über Steuerflucht, Dubai und die Suche nach dem perfekten Leben. Ihr Fazit: So einfach ist es nicht.
Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr
Marlene Lufen spricht selten um den heißen Brei herum und setzt sich in ihrem Podcast "M wie Marlene" auch regelmäßig mit kritischen Themen auseinander. Diesmal hatte sie die Politikwissenschaftlerin und Zukunftsforscherin Florence Gaub zu Gast. Dabei ging es auch um das Thema Steuerflucht.
Ich glaube an die Idee des Steuerzahlens.
Klare Kante statt Klischees
Die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin machte in dem Gespräch deutlich, dass sie wenig Verständnis für Menschen hat, die Deutschland verlassen möchten, um weniger Steuern zu zahlen. "Kein Mensch möchte gerne etwas abgeben, ich auch nicht", erläuterte sie ihre Position. Aber sie glaube an das Prinzip, dass Steuern einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen.
Realität statt Wunschbild
Besonders irritiere sie die Haltung wohlhabender Menschen, die sich gegenseitig in ihrer Kritik an Deutschland bestärken und dann beschließen, auszuwandern. Denn nicht immer fänden sie dort, wonach sie suchten. Oft sei die Realität weniger attraktiv als erwartet.
Aus Gesprächen mit Ausgewanderten habe sie gelernt: Die vermeintlichen Traumziele bringen oft eigene Probleme mit. Als Beispiele nennt Lufen Mallorca und Dubai: "Da hat sich jetzt rausgestellt: Ist vielleicht doch nicht so ganz perfekt."
Die Zukunftsforscherin bestätigte Marlene Lufens Meinung und bezeichnete diese Einstellung als "super nervig". Entscheidend seien vor allem die Menschen im eigenen Umfeld, erklärte sie. "Ich bleibe da, wo meine Liebsten sind."
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