Frühere SAT.1-Promi-Expertin
"100 Prozent wohl in meiner Haut": Vanessa Blumhagen hat acht Kilo abgenommen
Veröffentlicht:von Julia W.
Vanessa Blumhagen, Ex-Promi-Expertin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat sich stark verändert: Acht Kilo hat die 48-Jährige abgenommen. Nun zeigt sie ihren Abnehm-Erfolg mit einem Vorher-Nachher-Bild auf Instagram.
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Vanessa Blumhagen hat ihren Follower auf Instagram einen sehr persönlichen Erfolg präsentiert: Die frühere Promi-Expertin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" veröffentlichte dort ein Vorher-Nachher-Foto und machte damit sichtbar, wie stark sie sich verändert hat.
Vanessa Blumhagen: Acht Kilo abgenommen
Das alte Bild zeigt die 48-Jährige in einer weiten Bluse mit weiten Jeans. Auf dem aktuellen Foto präsentiert sich Blumhagen sportlich in Leggings und bauchfreiem Sport-Top. Zwischen den Bildern liegt nach ihren Angaben ein Jahr – und ein Gewichtsunterschied von acht Kilo.
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Blumhagen betont jedoch, dass der Gewichtsverlust nicht leicht gewesen sei. Sie verweist auf ihre Hashimoto-Thyreoiditis, eine chronische Schilddrüsenentzündung, sowie den Beginn der Perimenopause. Beide Faktoren können den Hormonhaushalt beeinflussen und das Abnehmen deutlich erschweren.
Ende einer "toxischen Beziehung" als Gamechanger
Als wesentlichen Wendepunkt nennt die Moderatorin die Loslösung von "einer toxischen Beziehung". Wen sie damit meint, lässt die Moderatorin offen.
Für Blumhagen steht der Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und körperlichem Wohlbefinden im Mittelpunkt ihrer Erfahrung. "Was zeigt, dass Stress gerade bei Hashimoto und uns Frauen einen großen Einfluss auf die Hormone, das Wohlbefinden und das Gewicht haben kann", schreibt Blumhagen auf Instagram.
"Fühle mich 100 Prozent wohl in meiner Haut"
Darüber hinaus habe sie sich gezielt mit ihren Beschwerden während der Perimenopause auseinandergesetzt. Der Gewichtsverlust sei nicht von heute auf morgen gekommen, aber "Stück für Stück purzelten die Pfunde."
Mit dem Ergebnis zeigt sich Blumhagen zufrieden. "Heute fühle ich mich wieder 100 Prozent wohl in meiner Haut", erklärt die 48-Jährige. "Trotz Hashimoto und Perimenopause."
Vanessa Blumhagen ist freie Journalistin. Von 2013 bis 2022 übernahm sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" die Rubrik "V.I.P. – Vanessas Important People". Immer wieder war sie auch Gast in der Talkshow "Promi Big Brother – Die Late Night".
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