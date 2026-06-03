Ein Lied fürs Leben Dieser Song verbindet Matthias Killing und Karen Heinrichs für immer Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Karen Heinrichs und Matthias Killing teilen ihre Playlists. Bild: Sat.1

Musik schafft Nähe. Offenbar auch zwischen Karen Heinrichs und Matthias Killing. Welche Songs sich auf der Playlist der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen finden lassen und welches Lied für die beiden eine ganz besondere Bedeutung hat, haben sie in ihrem Podcast verraten.

Matthias Killing als echter Romantiker Musik spielt für Karen Heinrichs und Matthias "Matze" Killing eine große Rolle. In ihren Podcast "Redebedarf" haben sich die beiden über ihre Playlists ausgetauscht und verraten, welche Songs für sie eine besondere Bedeutung haben.

Ich bin, was die Mucke angeht, ein romantisches Exemplar. Matthias Killing

"Du hast auch die kitschigste Musikliste, die ich je bei einem Mann vorgefunden habe", lacht Karen. Und tatsächlich: Auf Killings Playlist stehen nicht nur Peter Maffay mit "Ich wollte nie erwachsen sein", sondern auch die Toten Hosen mit "Tage wie diese" und die Beatles mit "Hey Jude".

Matze über Liebeslieder und Beerdigungen "Als Erstes haben wir hier 'Sarà perché ti amo'", verrät Matze. "Das ist dein Platz 1?", fragt Karen lachend. Doch auch der Song "Von guten Mächten wunderbar geborgen" gehört zu den musikalischen Highlights von Matze.

Auf der Beerdigung meiner Mama habe ich das gespielt. Matthias Killing

"Ist das schön", meint Karen. Doch nicht nur Matze hat bei der Beerdigung seiner Mutter einen musikalischen Beitrag geleistet: Auch der ehemalige "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Lukas Haunerland war eigens aus Berlin angereist. Er begleitete die Beerdigung von Matzes Mutter musikalisch und dirigierte während Matzes Klavier-Solos sogar mit dem Finger mit. "Das war ganz zauberhaft", fasst der Moderator zusammen.

Rührender Moment im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Videoclip Auf Joyn ansehen Marlene-Podcast: Matze emotional wie nie! Verfügbar auf Joyn Videoclip • 07:52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Was Matthias Killing und Karen Heinrichs verbindet "Von guten Mächten wunderbar geborgen" hat nicht nur Matthias Killing geprägt, der Song hat auch für Karen Heinrichs eine ganz besondere Bedeutung. "Darf ich an dieser Stelle eins sagen?", fragt sie.

Das ist das Tauflied meiner Tochter. Karen Heinrichs

Matze war sogar bei der Taufe von Karens Tochter dabei. "Und dann war es das Lied", erinnert sich Karen. "Ist das schön, weil das verbindet uns ja irgendwie." Sie selbst ist eigentlich Atheistin, doch gerade dieser Song hatte es ihr damals besonders angetan. Weil der Vater ihrer Tochter gläubig ist und sie getauft werden sollte, habe Karen damals dem Pfarrer gesagt, dass sie sich unbedingt "Von guten Mächten wunderbar geborgen" wünsche. Das kann der Moderator absolut verstehen. In ihm würde das Lied schließlich auch sehr viel auslösen: