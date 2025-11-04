Lerne ihn besser kennen Benjamin "Benji" Bieneck: Vom Opernsänger zum "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Aktualisiert: Vor 1 Stunde Benji war lange Teil des "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Teams und begleitete uns früh morgens durch die Sendung. Bild: SAT.1/ Christoph Köstlin

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Fans kennen ihn nur zu gut: Benjamin Bieneck. Zunächst glänzte er mit seiner Promi-Expertise, dann war er Teil des Moderations-Teams. Nun wird er das "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Team leider verlassen.

Benjamin über seinen Start als TV-Moderator Als erfahrener Chef-Reporter und Experte für Stars hatte Benjamin eigentlich nicht das Ziel, als Vollzeit-Moderator tätig zu sein: "Eigentlich habe ich nie richtig über Moderation nachgedacht. Ich kann zwar ohne Punkt und Komma reden, aber so richtig moderieren? Das lag eigentlich immer weit in der Ferne", verrät er uns. Dank seines Chefs wurde er schließlich "einfach ins kalte Wasser geschmissen" und wagte somit den Schritt zum TV-Moderator.



Benjamin kann sich dabei noch genau an den Moment erinnern, als er seine erste Moderation hatte: "Wir saßen auf dem Sofa, als der Countdown heruntergezählt wurde. Da habe ich zu meiner Kollegin Alina gesagt: "Du, mach das alleine - ich kann das nicht!" Und sie antwortete: 'Du bleibst jetzt hier sitzen. Du wirst das gut machen. Durchatmen und los!' Ich kann nur sagen: "Danke, Alina!'"



In seiner neuen Rolle als "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator ist er sichtlich motiviert und freut sich insbesondere "auf die tolle Stimmung im Studio und darauf, wichtige, lustige sowie spannende Themen vorzustellen." Doch wovor hat der Moderator den größten Respekt? "Tatsächlich vor den Interviews - insbesondere, wenn es um ernstere Themen geht", verrät er und fügt hinzu: "Das ist eigentlich absurd, weil ich als Reporter schon Tausende von Interviews geführt habe. Doch diese Live-Situation schüchtert mich immer wieder ein. Wenn es dann läuft, klappt alles super - kurz davor geht mir jedoch der Arsch auf Grundeis, um es mal deutlich zu sagen." Das Frühstücksfernsehen bedeutet für ihn "Arbeiten mit Freunden, eine grandiose Herausforderung und ganz viel Spaß bei der Arbeit", schwärmt Benjamin.

Ich bin sehr dankbar, mit so tollen Kolleg:innen vor und hinter der Kamera arbeiten zu dürfen und mich immer auf die Arbeit zu freuen.

Das Privatleben von Benjamin Bieneck Privat treibt Benjamin Bieneck gern viel Sport: Er fährt Ski, spielt Tennis, macht Langlauf und geht ins Fitnessstudio. Außerdem interessiert er sich für Geschichte und liebt es, am Wochenende in der Natur unterwegs zu sein.



Wusstest du schon, dass Benjamin Bieneck eine klassische Gesangsausbildung in Operngesang hat? Von einer Privatlehrerin in der Jugend ausgebildet, war er am Südostbayerischen Städtetheater als Chorsolist tätig und verdiente sich neben dem Studium etwas hinzu. Obwohl er seine Gesangskarriere mittlerweile an den Nagel gehängt hat, liebt er bis heute die Oper und klassische Musik.