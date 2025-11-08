Nach der letzten Sendung
Benjamin Bieneck geht: Das machen die Ex-"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatoren heute
Aktualisiert:von teleschau
Benjamin Bieneck verlässt das "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Nach über zehn Jahren hat er am Freitag seine letzte Ausgabe moderiert. In der Vergangenheit hat schon so manches bekannte TV-Gesicht die Morningshow durchlaufen. Was die ehemaligen Moderator:innen Jahre später machen.
Im Studio vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" wurde es heute Morgen emotional. Benjamin "Benji" Bieneck hatte während der Sendung verkündet: "Ich habe eine Überraschung für Sie. Das war heute meine letzte Sendung im Frühstücksfernsehen." Als beim Abschied die Kamera durchs Studio schwenkte waren einige Kolleg:innen zu sehen, die sich gerührt die Augen wischten.
Der 42-Jährige verlässt die Show nach über zehn Jahren. Seit 2013 war er dabei, zunächst als Society-Experte, dann als Vertretungsmoderator. 2023 wurde er dann fest im Moderatorenteam aufgenommen. Kollegin Marlene Lufen wünschte ihm viel Glück: "Du beginnst ein neues Kapitel und das ist auch okay so. Viel Freude bei dem, was jetzt kommt."
In der 38-jährigen Geschichte der Morgensendung "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist Bieneck der 41., der das Moderatorenteam verlässt. Unter seinen ehemaligen Kolleg:innen befindet sich so mancher bekannterer Name.
Einer der FFS-Moderator:innen wurde sogar "Dschungelkönig"
Gaby Papenburg war Moderatorin der ersten Stunde, damals, als die Morningshow noch unter dem Namen "Guten Morgen mit SAT.1", am 1. Oktober 1987 erstmals auf Sendung ging. Papenburg war bis 1992 im Team, kehrte später von 2008 bis 2013 zurück. Die 65-Jährige gilt als die am längsten angestellte Mitarbeiterin von ProSiebenSat.1, war Anchorwoman der Kult-Fußball-Sendung "ran" und moderierte unter anderem auch "Blitz", "Gesund und lecker" und "Das SAT.1-Magazin". Sie war Sprecherin der Projektgruppe Host City Berlin zur Fußball-Europameisterschaft 2024.
Susanne Holst war von 1989 bis 1993 an Bord. Sie ging in dem Jahr, in dem die Sendung in "Deutschland Heute Morgen" umbenannt wurde. 1991 bekam sie die "Goldene Kamera" für ihre Moderationsleistung. Die 64-jährige promovierte Humanmedizinerin wechselte später zur ARD, wo sie seit 2001 Nachmittagsausgaben der "Tagesschau" moderiert sowie seit 2014 die wöchentliche Minidoku "Wissen vor acht - Mensch".
Andrea Kiewel kam 1993 und blieb für sieben Jahre. "Kiwi" machte also auch die Format-Umbenennung in "SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit. Diese ereignete sich 1999. Später wechselte die heute 60-Jährige zum ZDF, wo sie den "ZDF-Fernsehgarten" übernahm. 2025 feierte sie dort ihr 25-jähriges Moderationsjubiläum.
Peer Kusmagk hatte als Moderator bei Sport1 und als Hauptdarsteller bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf sich aufmerksam gemacht und trat am 19. Juli 2004 seinen Dienst als FFS-Moderator an, gemeinsam mit seiner damaligen Frau Charlotte Karlinder. Bis März 2005 moderierten die beiden zusammen, danach in unterschiedlichen Moderatorenteams. Auch privat trennten sich die beiden Mitte 2005, die Scheidung erfolgte 2009. Beide verließen die FFS-Moderation 2005. Peer Kusmagk wurde zum Kultstar, als er 2011 das "Dschungelcamp" als Dschungelkönig verließ. 2016 nahm der heute 50-Jährige an der ProSieben-Show "Deutschland tanzt" teil. Seine Ex-Frau Charlotte kehrte zu FFS zurück: Seit 2016 präsentiert die ebenfalls 50-Jährige die beliebte wöchentliche Rubrik "Gesünder mit Karlinder".
Thomas Koschwitz war 2004 ein Jahr lang fester Moderator, arbeitete aber auch vor und nach seiner Zeit beim FFS für SAT.1. Nach 2004 konzentrierte er sich aber auf den Hörfunk, wo seine Karriere einst auch begonnen hatte. Vor der Bundestagswahl 2005 hatte er Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Herausforderin Angela Merkel zum "Radio-Gipfel" zu Gast. Damals hörten 15 Millionen Menschen zu. Am 15. Dezember 2023 ging der 69-Jährige ein letztes Mal mit "Koschwitz am Morgen" bei "hr1" auf Sendung und verabschiedete sich von seinen Hörern.
