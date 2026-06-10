Diskussion mit Karen Heinrichs
Daniel Boschmann rastet im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" aus: Diese Regel bei der WM findet er "'ne Vollkatastrophe"
Veröffentlicht:von Martin Meyer
:newstime
Daniel Boschmann kritisiert DFB-Team
Videoclip • 01:09 Min • Ab 12
Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko steht an und kommt mit einigen neuen Regeln. Die gefallen nicht allen Fans. Einer davon ist Moderator Boschi. Wenn es um die Halbzeitshow geht, gerät er regelrecht in Rage.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Fußball ist für Boschi ein hochemotionales Thema
Erst kürzlich wütete er gegen die deutsche Nationalelf. Auch bei diesem Thema versteht der sonst stets gut gelaunte Daniel Boschmann keinen Spaß: die Halbzeitshow bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Sobald das Thema zur Sprache kommt, redet er sich in Rage.
Ich finde alles schrecklich daran.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
In einem Tiktok-Video vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sieht man einen Zusammenschnitt seiner Ausraster. Seine Kollegin Karen Heinrichs freut sich darauf, bei der WM Stars wie Madonna auftreten zu sehen, ganz wie beim Super Bowl. Boschi lehnt die Halbzeitshows dagegen kategorisch ab. "Football ist ja auch was Amerikanisches und das machen sie jetzt auch noch kaputt", sagt er wütend. Die Änderung sei "'ne Vollkatastrophe". Warum regt der Moderator sich so auf?
Er erklärt Karen das Problem aus seiner Sicht: Die Pause werde länger, was es den Spielern schwerer mache: "Das macht was mit den Spielern, die haben ja 'nen regelmäßigen Betrieb. Dann haben sie diese beschissenen Trinkpausen auch noch eingeführt." Wer Madonna sehen will, solle zu einem ihrer Konzerte gehen.
Während Karen Heinrichs Boschis Ärger nicht nachvollziehen kann, pflichten ihm viele Fans in den Kommentaren bei. Doch auch hier gibt es einige Stimmen, die sich auf Halbzeitshows freuen. Am Ende muss jeder Fan selbst entscheiden.
Es ist nicht das einzige Fußball-Thema, über das sich Boschi aufregt
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Gefährlicher Trend
Wegen Abnehmpille: SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs sorgt sich um ihre Tochter
Kurztrip mit Folgen
Intime Urlaubs-Story: Hier war Alina Merkau "sehr fruchtbar"
Promi-Nachwuchs
So normal wuchsen Marlene Lufens Kinder zwischen TV-Stars auf
Ein Lied fürs Leben
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatoren über emotionale Lieblingssongs
Ein Jahrzehnt Morgenroutine
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Daniel Boschmann über seine Zukunft
Sie lebt momentan auf Ibiza
Alina Merkaus Fazit zur Auswanderung: Nicht alles positiv
Model hat die Moderatorin überrascht
Karen Heinrichs über Heidi Klum, Wechseljahre & Selbstbewusstsein
Ehemalige "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin
Annika und Frederick Lau: Aus der Fake-Romanze wurde Liebe
"Ich vermisse sie"
"Vermisse sie": Karen Heinrichs über die Trennung von ihrer Tochter