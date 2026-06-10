Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko steht an und kommt mit einigen neuen Regeln. Die gefallen nicht allen Fans. Einer davon ist Moderator Boschi. Wenn es um die Halbzeitshow geht, gerät er regelrecht in Rage.

Erst kürzlich wütete er gegen die deutsche Nationalelf . Auch bei diesem Thema versteht der sonst stets gut gelaunte Daniel Boschmann keinen Spaß: die Halbzeitshow bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Sobald das Thema zur Sprache kommt, redet er sich in Rage.

In einem Tiktok-Video vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sieht man einen Zusammenschnitt seiner Ausraster. Seine Kollegin Karen Heinrichs freut sich darauf, bei der WM Stars wie Madonna auftreten zu sehen, ganz wie beim Super Bowl. Boschi lehnt die Halbzeitshows dagegen kategorisch ab. "Football ist ja auch was Amerikanisches und das machen sie jetzt auch noch kaputt", sagt er wütend. Die Änderung sei "'ne Vollkatastrophe". Warum regt der Moderator sich so auf?

Er erklärt Karen das Problem aus seiner Sicht: Die Pause werde länger, was es den Spielern schwerer mache: "Das macht was mit den Spielern, die haben ja 'nen regelmäßigen Betrieb. Dann haben sie diese beschissenen Trinkpausen auch noch eingeführt." Wer Madonna sehen will, solle zu einem ihrer Konzerte gehen.