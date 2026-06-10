"Peinlich war das": SAT.1-Moderator Daniel Boschmann wütet gegen die deutsche Nationalelf

Der "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel "Boschi" Boschmann hat in seinem Podcast "Zahltag" kein gutes Haar an Deutschlands Auftreten in der Welt gelassen. Sein Paradebeispiel für die halbherzige Haltung: das berühmte Mannschaftsfoto bei der WM 2022.

SAT.1-Moderator Daniel Boschmann rechnet mit "One Love"-Protest der DFB-Elf ab

Mit der WM 2026 rückt der Fußball wieder ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit - und damit auch die Frage, wie Deutschland sich auf der Weltbühne präsentiert. Für den "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann ist das bevorstehende Sport-Event vor allem ein politisches und gesellschaftliches Thema. In der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Zahltag" nimmt er sich Deutschlands Auftreten in der Welt vor - und landet dabei beim Mannschaftsfoto der Nationalelf bei der WM 2022 in Katar.

Das Bild dürfte vielen noch präsent sein: Bei der WM 2022 in Katar hielt sich die Nationalmannschaft beim Teamfoto kollektiv die Hand vor den Mund - als stilles Protestzeichen gegen das FIFA-Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde. Die Geste sollte Haltung zeigen, für den SAT.1-Moderator war sie jedoch das genaue Gegenteil.

Daniel Boschmann stellt die Geste in einen größeren Zusammenhang: Wer sich selbst zum "Anwalt des Völkerrechts" erkläre, so Boschmann, müsse das auch mit konsequentem Handeln unterlegen. "Peinlich war das", resümiert er in seinem Podcast - und meint damit nicht den Protest an sich, sondern die Halbherzigkeit.