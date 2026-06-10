Gefährlicher Trend
Wegen Abnehmpille: SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs sorgt sich um ihre Tochter
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Kommt jetzt die Abnehmpille?
Videoclip • 03:24 Min • Ab 12
Der Hype um die schlanke Linie erreicht eine neue Dimension - und das birgt Risiken. In ihrem Podcast spricht "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs über eine neue Abnehmpille, die bald auch in Deutschland auf den Markt kommen könnte. Ihre größte Sorge gilt dabei jungen Mädchen.
Karen Heinrichs über Abnehmspritzen: Warum immer mehr Frauen zu Ozempic und Co. greifen
Abnehmspritzen sind längst kein Nischenthema mehr. Seit Mitteln wie Ozempic der Durchbruch in den Mainstream gelungen ist, greift eine wachsende Zahl von Menschen zu medikamentöser Unterstützung bei der Gewichtsreduktion - nicht immer aus medizinischer Notwendigkeit. Das Thema steht auch im Mittelpunkt einer neuen Ausgabe von "Redebedarf": Im gemeinsamen Podcast diskutiert die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs die Entwicklung mit ihrem Kollegen Matthias Killing. Denn auch in ihrem eigenen Umfeld beobachtet Heinrichs diesen Trend: Gerade in den Wechseljahren, wenn das Halten des Gewichts ohnehin zum zähen Kampf wird, greifen immer mehr Frauen zur Spritze. "Es gibt ja auch ganz schön viele, die die nutzen", stellt die Moderatorin fest.
Auch im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" berichtete das Team kürzlich über eine neue Abnehmpille, die in den USA bereits seit Anfang 2026 auf dem Markt sind - und die offenbar auch bald nach Deutschland kommen könnte.
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Abnehmpille mit Wegovy-Wirkstoff: Neue Alternative zur Spritze könnte noch 2026 nach Deutschland kommen
Das Mittel enthält denselben Wirkstoff wie die bekannte Abnehmspritze Wegovy, nur in Tablettenform statt als Injektion. Für Menschen, die Spritzen scheuen, wäre das eine mögliche Alternative. Die europäische Arzneimittelagentur EMA hat sich Ende Mai für eine Zulassung ausgesprochen, die EU-Kommission muss noch zustimmen - eine Entscheidung, die voraussichtlich bis Ende Juli 2026 fallen soll. Dass die Kommission der EMA-Empfehlung folgt, ist der Regelfall. Laut Heinrichs könnte die Pille bereits im Herbst 2026 in Deutschland erhältlich sein.
Dass das Interesse groß sein dürfte, zeigt ein Blick in die USA: Kurz nach der dortigen Markteinführung stieg die Zahl der wöchentlichen Verschreibungen laut dem Hersteller Novo Nordisk auf über 200.000. In einer Pressemitteilung erklärt das Unternehmen, dass das Medikament eine neue Zielgruppe anspreche. Demnach gingen mehr als 80 Prozent der Rezepte an Patientinnen und Patienten, die zuvor noch keine derartigen Präparate zur Gewichtsreduktion genutzt hatten.
Hinzu kommt, dass die Tablette das Budget deutlich weniger belastet als die Spritze: Wie Karen Heinrichs in ihrem Podcast erzählt, liegt der Preis bei rund 120 bis 130 Euro pro Monat - das entspricht in etwa der Hälfte des Betrags, der für die Spritze fällig wird.
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Karen Heinrichs warnt vor neuer Abnehmpille: "Ich hab ein bisschen Schiss" vor Missbrauch
Die 52-Jährige sieht in dem neuen Medikament aber auch durchaus Potenzial. Für Menschen, die ernsthaft mit ihrem Gewicht kämpften und Spritzen ablehnten, sei das ein echter Fortschritt, betont sie. Aber sie macht auch keinen Hehl aus ihrer Sorge. "Ich hab ein bisschen Schiss, dass das so missbräuchlich verwendet wird", sagt sie im Podcast. Was sie meint: Ein günstigeres, leicht zugängliches Mittel zum Abnehmen könnte schnell auch bei Menschen zur Anwendung kommen, die es gar nicht brauchen - vor allem bei jungen Mädchen, die unter Druck stehen, einem bestimmten Körperbild zu entsprechen. In dem Zusammenhang spielt sie auch auf ihre eigene Tochter an, die gerade ins Teenageralter kommt.
Die Sorge ist nicht aus der Luft gegriffen. Schon bei den Abnehmspritzen gab es Berichte darüber, dass das Mittel teils als reines Lifestyle-Produkt eingesetzt wird - fernab jeder medizinischen Indikation. Dass eine noch günstigere und einfacher einzunehmende Alternative diese Entwicklung weiter anheizen könnte, liegt nicht fern.
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