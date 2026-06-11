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Diskussion mit Karen Heinrichs

Daniel Boschmann rastet im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" aus: Diese WM-Regel findet er "'ne Vollkatastrophe"

Aktualisiert:

von Martin Meyer

:newstime

Daniel Boschmann kritisiert DFB-Team

Videoclip • 01:09 Min • Ab 12

Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko steht an und kommt mit einigen neuen Regeln. Die gefallen nicht allen Fans. Einer davon ist Moderator Boschi. Wenn es um die Halbzeitshow geht, gerät er regelrecht in Rage.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Fußball ist für Boschi ein hochemotionales Thema

Erst kürzlich wütete er gegen die deutsche Nationalelf. Auch bei diesem Thema versteht der sonst stets gut gelaunte Daniel Boschmann keinen Spaß: die Halbzeitshow bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Sobald das Thema zur Sprache kommt, redet er sich in Rage.

Ich finde alles schrecklich daran.

Daniel Boschmann über die Halbzeitshow

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In einem Tiktok-Video vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sieht man einen Zusammenschnitt seiner Ausraster. Seine Kollegin Karen Heinrichs freut sich darauf, bei der WM Stars wie Madonna auftreten zu sehen, ganz wie beim Super Bowl. Boschi lehnt die Halbzeitshows dagegen kategorisch ab. "Football ist ja auch was Amerikanisches und das machen sie jetzt auch noch kaputt", sagt er wütend. Die Änderung sei "'ne Vollkatastrophe". Warum regt der Moderator sich so auf?

Er erklärt Karen das Problem aus seiner Sicht: Die Pause werde länger, was es den Spielern schwerer mache: "Das macht was mit den Spielern, die haben ja 'nen regelmäßigen Betrieb. Dann haben sie diese beschissenen Trinkpausen auch noch eingeführt." Wer Madonna sehen will, solle zu einem ihrer Konzerte gehen.

Während Karen Heinrichs Boschis Ärger nicht nachvollziehen kann, pflichten ihm viele Fans in den Kommentaren bei. Doch auch hier gibt es einige Stimmen, die sich auf Halbzeitshows freuen. Am Ende muss jeder Fan selbst entscheiden.

Es ist nicht das einzige Fußball-Thema, über das sich Boschi aufregt

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