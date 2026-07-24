Ofen auf 180°C Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Obstkuchenformen oder Biskuitform (ø 25cm) einbuttern und mit Backpapier auslegen.

In einer großen Schüssel, Mehl, Maisgrieß (oder Speisestärke oder Mandelmehl) Backpulver, Zucker und Salz vermengen.

Weiche Butter in die trockenen Zutaten geben, mit Handmixer oder Küchenmaschine grob einarbeiten.

Jetzt 120 ml Milch zu der Mehlmischung hinzufügen und etwa eine Minute rühren, bis alles vermischt ist.

Zwei Eier mit 50 Milch und Vanille-Extrakt verquirlen. Die Milch und Eier in drei Etappen zur Mehlmischung hinzufügen. Nach jeder Portion zehn Sekunden rühren. Gleichmäßig auf die Backform verteilen.

Den Kuchen 25 Minuten backen bis der Boden beim Andrücken zurückfedert. Fünf Minuten warten, bevor du den Kuchen aus der Backform nimmst. Auf ein Gitter stellen und vollständig auskühlen lassen.

Die Sahne in einer kalten Schüssel mit dem Puderzucker steif schlagen. Griechischen Joghurt und Vanille-Extrakt dazugeben und kurz weiter schlagen.