Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Cynthia Barcomis Obstkuchen-Rezept zum Nachmachen
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
SAT.1-Frühstücksfernsehen
So schmeckt der Sommer: Ratzi-Fatzi Obstkuchen
Videoclip • 03:42 Min • Ab 12
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert Cynthia Barcomi das Rezept für einen schnellen Obstkuchen. Hier findest du das Rezept für die köstlich süße Erfrischung.
Obstkuchen-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
200 g Mehl
75g Maisgries, Speisestärke oder Mandelmehl
3 TL Backpulver
175 g Zucker
½ TL Salz
125 g weiche Butter
120 ml Milch
2 Eier
50 ml Milch (für die Eier)
1 TL Vanille-Extrakt
Creme Chantilly
400g Schlagsahne, sehr kalt
50g Puderzucker, gesiebt
150g griechischer Joghurt
1 TL Vanille Extrakt
Topping
500-600g Beeren nach Belieben, gewaschen und getrocknet (z.B. Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren)
Frische Minzblätter oder essbare Blüten
Zubereitung
Ofen auf 180°C Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Obstkuchenformen oder Biskuitform (ø 25cm) einbuttern und mit Backpapier auslegen.
In einer großen Schüssel, Mehl, Maisgrieß (oder Speisestärke oder Mandelmehl) Backpulver, Zucker und Salz vermengen.
Weiche Butter in die trockenen Zutaten geben, mit Handmixer oder Küchenmaschine grob einarbeiten.
Jetzt 120 ml Milch zu der Mehlmischung hinzufügen und etwa eine Minute rühren, bis alles vermischt ist.
Zwei Eier mit 50 Milch und Vanille-Extrakt verquirlen. Die Milch und Eier in drei Etappen zur Mehlmischung hinzufügen. Nach jeder Portion zehn Sekunden rühren. Gleichmäßig auf die Backform verteilen.
Den Kuchen 25 Minuten backen bis der Boden beim Andrücken zurückfedert. Fünf Minuten warten, bevor du den Kuchen aus der Backform nimmst. Auf ein Gitter stellen und vollständig auskühlen lassen.
Die Sahne in einer kalten Schüssel mit dem Puderzucker steif schlagen. Griechischen Joghurt und Vanille-Extrakt dazugeben und kurz weiter schlagen.
Tortenboden mit der Vanillecreme bestreichen, Beeren (und Blätter oder Blüten) darauf verteilen. Bis zum Verzehr kaltstellen.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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