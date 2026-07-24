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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Cynthia Barcomis Obstkuchen-Rezept zum Nachmachen

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

SAT.1-Frühstücksfernsehen

So schmeckt der Sommer: Ratzi-Fatzi Obstkuchen

Videoclip • 03:42 Min • Ab 12

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert Cynthia Barcomi das Rezept für einen schnellen Obstkuchen. Hier findest du das Rezept für die köstlich süße Erfrischung.

Obstkuchen-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

  • 200 g Mehl

  • 75g Maisgries, Speisestärke oder Mandelmehl

  • 3 TL Backpulver

  • 175 g Zucker

  • ½ TL Salz

  • 125 g weiche Butter

  • 120 ml Milch

  • 2 Eier

  • 50 ml Milch (für die Eier)

  • 1 TL Vanille-Extrakt

Creme Chantilly

  • 400g Schlagsahne, sehr kalt

  • 50g Puderzucker, gesiebt

  • 150g griechischer Joghurt

  • 1 TL Vanille Extrakt

Topping

  • 500-600g Beeren nach Belieben, gewaschen und getrocknet (z.B. Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren)

  • Frische Minzblätter oder essbare Blüten

Zubereitung

  1. Ofen auf 180°C Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Obstkuchenformen oder Biskuitform (ø 25cm) einbuttern und mit Backpapier auslegen.

  2. In einer großen Schüssel, Mehl, Maisgrieß (oder Speisestärke oder Mandelmehl) Backpulver, Zucker und Salz vermengen.

  3. Weiche Butter in die trockenen Zutaten geben, mit Handmixer oder Küchenmaschine grob einarbeiten.

  4. Jetzt 120 ml Milch zu der Mehlmischung hinzufügen und etwa eine Minute rühren, bis alles vermischt ist.

  5. Zwei Eier mit 50 Milch und Vanille-Extrakt verquirlen. Die Milch und Eier in drei Etappen zur Mehlmischung hinzufügen. Nach jeder Portion zehn Sekunden rühren. Gleichmäßig auf die Backform verteilen.

  6. Den Kuchen 25 Minuten backen bis der Boden beim Andrücken zurückfedert. Fünf Minuten warten, bevor du den Kuchen aus der Backform nimmst. Auf ein Gitter stellen und vollständig auskühlen lassen.

  7. Die Sahne in einer kalten Schüssel mit dem Puderzucker steif schlagen. Griechischen Joghurt und Vanille-Extrakt dazugeben und kurz weiter schlagen.

  8. Tortenboden mit der Vanillecreme bestreichen, Beeren (und Blätter oder Blüten) darauf verteilen. Bis zum Verzehr kaltstellen.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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