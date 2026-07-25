"SAT.1-Frühstücksfernsehen": die Knödel-Rezepte von Star-Köchin Antonina Müller

Hefe in der lauwarmen Milch und Zucker auflösen und dann mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig kneten. Gute 5-8 Minuten kneten. Dann ca. 30 Minuten abgedeckt gehen lassen.

Nun in sechs gleich große Teile teilen, dann etwas plattdrücken und einen Löffel Füllung hineingeben.

Nun Kugeln formen und darauf achten, dass die Füllung komplett mit Teig umhüllt ist.

In einen großen Topf die Milch mit der Butter und dem Zucker erhitzen. Und nun die Teigkugeln hineinsetzen und einem Deckel draufgeben.

Bei schwacher Hitze ca. 25 Minuten dämpfen. Vorsicht, nicht den Deckel zu früh öffnen, sonst fallen sie zusammen.