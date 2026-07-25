Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": die Knödel-Rezepte von Star-Köchin Antonina Müller
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Begib dich mit diesen Knödel-Rezepten von Star-Köchin Antonina Müller auf eine Zeitreise in deine Kindheit. Hier erfährst du wie du sie ganz einfach nachmachen kannst.
Vanillesauce-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Hier sind die Zutaten
1 l Sahne
200 g Zucker
7 St Eigelb
1-2 St Vanilleschote
Zubereitung
Sahne mit Zucker und der ausgekratzten Vanilleschote aufkochen.
Nun langsam über die Eigelbe geben, dabei immer rühren und dann über dem Wasserbad zur Rose abziehen bis die Masse anfängt zu stocken.
Die fertige Sauce abkühlen lassen.
Germknödel-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Hier sind die Zutaten
500 g Mehl Typ 405
Prise Salz und Zucker
200 ml Milch
2 St Eier M
75 g weiche Butter
20 g Frische Hefe
Zutaten fürs Garen
500 ml Milch
50 g Zucker
50 g Butter
Prise Salz
Zutaten fürs Bestreuen
Gemahlener Mohn
Puderzucker
Zubereitung
Hefe in der lauwarmen Milch und Zucker auflösen und dann mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig kneten. Gute 5-8 Minuten kneten. Dann ca. 30 Minuten abgedeckt gehen lassen.
Nun in sechs gleich große Teile teilen, dann etwas plattdrücken und einen Löffel Füllung hineingeben.
Nun Kugeln formen und darauf achten, dass die Füllung komplett mit Teig umhüllt ist.
In einen großen Topf die Milch mit der Butter und dem Zucker erhitzen. Und nun die Teigkugeln hineinsetzen und einem Deckel draufgeben.
Bei schwacher Hitze ca. 25 Minuten dämpfen. Vorsicht, nicht den Deckel zu früh öffnen, sonst fallen sie zusammen.
Mit Mohn betreuen und mit Vanillesauce begießen.
Zutaten für die Knödel mit Pflaumenmus-Füllung
10 St getrocknete Pflaumen
200 g Zucker
250 ml Rotwein
1 Bio-Zitrone
2 St Sternanis
1 St Zimtstange
Zubereitung
Zucker karamellisieren mit Rotwein ablöschen und dann mit den Gewürzen einkochen lassen.
Pflaumen 2 Minuten vor Schluss hinzugeben und einmal aufkochen.
Dann die Füllung wie oben beschrieben in die Knödel füllen.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Topfenknödel-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Hier sind die Zutaten
500 g Magerquark
2 St Eier M
260-300 g Mehl Typ 405
140 g Butter
Puderzucker
Prise Salz
Zutaten für die Füllung
12 st Aprikose
12 St Würfelzucker
Zimt gemahlen
Zutaten fürs Schwenken
80 g Butter
200 g Semmelbrösel
Zubereitung
Eier und Butter schaumig schlagen.
Nun Quark, Mehl und eine Prise Salz dazugeben und gut mischen.
Teig nun in 12 Teile teilen und die Stücke flach rund formen.
Aprikosen waschen und entkernen und dann mit dem Zuckerstück füllen.
Nun die Aprikose auf den Teigling legen und dann zu einer Kugel verschließen und gut rollen. Die Aprikose muss komplett umhüllt sein.
Salzwasser zum Kochen bringen, Knödel hineingeben und auf kleiner Hitze simmern lassen für ca. 15 Minuten. Wenn die Knödel oben schwimmen, sind sie fertig.
Butter in eine Pfanne geben, dann die Semmelbrösel und den Puderzucker hineingeben und am Schluss die Knödel darin schwenken.
Hunger auf mehr? Hier findest du ein weiteres Rezept
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