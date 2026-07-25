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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": die Knödel-Rezepte von Star-Köchin Antonina Müller

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Fluffige süße Knödel - wie bei Oma.

Bild: SAT.1, KI generiert

Begib dich mit diesen Knödel-Rezepten von Star-Köchin Antonina Müller auf eine Zeitreise in deine Kindheit. Hier erfährst du wie du sie ganz einfach nachmachen kannst.

Vanillesauce-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Hier sind die Zutaten

  • 1 l Sahne

  • 200 g Zucker

  • 7 St Eigelb

  • 1-2 St Vanilleschote

Zubereitung

  1. Sahne mit Zucker und der ausgekratzten Vanilleschote aufkochen.

  2. Nun langsam über die Eigelbe geben, dabei immer rühren und dann über dem Wasserbad zur Rose abziehen bis die Masse anfängt zu stocken.

  3. Die fertige Sauce abkühlen lassen.

Germknödel-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Hier sind die Zutaten

  • 500 g Mehl Typ 405

  • Prise Salz und Zucker

  • 200 ml Milch

  • 2 St Eier M

  • 75 g weiche Butter

  • 20 g Frische Hefe

Zutaten fürs Garen

  • 500 ml Milch

  • 50 g Zucker

  • 50 g Butter

  • Prise Salz

Zutaten fürs Bestreuen

  • Gemahlener Mohn

  • Puderzucker

Zubereitung

  1. Hefe in der lauwarmen Milch und Zucker auflösen und dann mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig kneten. Gute 5-8 Minuten kneten. Dann ca. 30 Minuten abgedeckt gehen lassen.

  2. Nun in sechs gleich große Teile teilen, dann etwas plattdrücken und einen Löffel Füllung hineingeben.

  3. Nun Kugeln formen und darauf achten, dass die Füllung komplett mit Teig umhüllt ist.

  4. In einen großen Topf die Milch mit der Butter und dem Zucker erhitzen. Und nun die Teigkugeln hineinsetzen und einem Deckel draufgeben.

  5. Bei schwacher Hitze ca. 25 Minuten dämpfen. Vorsicht, nicht den Deckel zu früh öffnen, sonst fallen sie zusammen.

  6. Mit Mohn betreuen und mit Vanillesauce begießen.

Zutaten für die Knödel mit Pflaumenmus-Füllung

  • 10 St getrocknete Pflaumen

  • 200 g Zucker

  • 250 ml Rotwein

  • 1 Bio-Zitrone

  • 2 St Sternanis

  • 1 St Zimtstange

Zubereitung

  1. Zucker karamellisieren mit Rotwein ablöschen und dann mit den Gewürzen einkochen lassen.

  2. Pflaumen 2 Minuten vor Schluss hinzugeben und einmal aufkochen.

  3. Dann die Füllung wie oben beschrieben in die Knödel füllen.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Topfenknödel-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Hier sind die Zutaten

  • 500 g Magerquark

  • 2 St Eier M

  • 260-300 g Mehl Typ 405

  • 140 g Butter

  • Puderzucker

  • Prise Salz

Zutaten für die Füllung

  • 12 st Aprikose

  • 12 St Würfelzucker

  • Zimt gemahlen

Zutaten fürs Schwenken

  • 80 g Butter

  • 200 g Semmelbrösel

Zubereitung

  1. Eier und Butter schaumig schlagen.

  2. Nun Quark, Mehl und eine Prise Salz dazugeben und gut mischen.

  3. Teig nun in 12 Teile teilen und die Stücke flach rund formen.

  4. Aprikosen waschen und entkernen und dann mit dem Zuckerstück füllen.

  5. Nun die Aprikose auf den Teigling legen und dann zu einer Kugel verschließen und gut rollen. Die Aprikose muss komplett umhüllt sein.

  6. Salzwasser zum Kochen bringen, Knödel hineingeben und auf kleiner Hitze simmern lassen für ca. 15 Minuten. Wenn die Knödel oben schwimmen, sind sie fertig.

  7. Butter in eine Pfanne geben, dann die Semmelbrösel und den Puderzucker hineingeben und am Schluss die Knödel darin schwenken.

Hunger auf mehr? Hier findest du ein weiteres Rezept

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Speisefisch für Anfänger

Verfügbar auf JoynVideoclip • 05:34 Min • Ab 12

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