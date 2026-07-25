Etwas Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und die Pancetta oder den Guanciale darin knusprig anbraten.

Das fein gewürfelte Gemüse hinzufügen und einige Minuten anschwitzen.

Das Rinderhackfleisch dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles kräftig anbraten, bis das Fleisch gut gebräunt ist.

Mit dem Wein ablöschen und diesen vollständig einkochen lassen.

Die Tomatenpassata, die Rinderbrühe und die Grana-Padano-Schale in den Topf geben.

Die Bolognese bei niedriger Hitze 2–3 Stunden sanft köcheln lassen.

Etwa 30 Minuten vor Ende der Garzeit die Milch einrühren und weiter köcheln lassen.

Die Grana-Padano-Schale entfernen.