Ein Jahrzehnt Morgenroutine
Daniel Boschmann über 10 Jahre "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Warum er am Anfang seine Energie "wegrubbelte"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Daniel Boschmann feiert 2026 gleich zwei Jubiläen. Im Interview spricht er vor allem über zehn Jahre "SAT.1-Frühstücksfernsehen" - von Adrenalin am ersten Tag bis zu dem Moment, der für ihn alles überstrahlt.
2026 ist für Daniel Boschmann ein echtes Jubiläumsjahr. Neben zehn Jahren "Disney in Concert" blickt er vor allem auf sein erstes rundes Jubiläum beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Im Interview mit "Der Westen" wird schnell klar: Für ihn ist nicht der große Partyfaktor entscheidend, sondern das Gefühl, angekommen zu sein. Seinen persönlichen Stichtag nennt er ganz genau: den 20. Juni. Groß aufblasen will er das Ganze aber nicht. Statt "Tanz ums goldene Ich" plant er lieber nur einen kleinen Umtrunk fürs Team.
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Zehn Jahre "Frühstücksfernsehen": Viel Adrenalin, wenig Eitelkeit
An seinen Start erinnert er sich trotzdem noch sehr genau. Marlene habe damals neben ihm gesessen und ihm ein Schild mit der Aufschrift "Der Neue" gemalt. Noch schöner ist aber die Anekdote, die er nach eigener Aussage bislang niemandem erzählt hatte: In den ersten Wochen sei er vor jeder Moderation so aufgeladen gewesen, dass er seine Oberschenkel rauf und runter gerieben habe, um die Energie irgendwie loszuwerden. Im Studio sei er dann wieder ganz normal gewesen - aber hinter den Kulissen offenbar ein kleines Adrenalin-Kraftwerk.
Dass er nach zehn Jahren immer noch da sitzt, erklärt viel über seinen Blick auf die Sendung. Boschmann betont, wie sehr ihn das Vertrauen des Publikums freut. Für ihn zählt nicht nur die Routine am Morgen, sondern vor allem der Gedanke, dass die Zuschauer:innen mit dem Team in den Tag starten wollen. Genau dieses Vertrauen scheint ihm bis heute mehr wert zu sein als jede Jubiläums-Inszenierung.
Harrison Ford, Teamgefühl und warum er am liebsten bleiben würde
Wenn Boschmann auf seine Jahre beim "Frühstücksfernsehen" zurückschaut, gibt es einen Moment, der für ihn alles andere überragt: Harrison Ford persönlich zu treffen. Im Gespräch mit "Der Westen" beschreibt er den Schauspieler als seinen absoluten Helden - jemanden, dessen Filme ihn geprägt haben. Dass er ihn dann im "Frühstücksfernsehen" nicht nur interviewen, sondern wegen einer Verzögerung sogar ein paar Minuten allein erleben durfte, war für ihn der Ausnahme-Moment seiner Karriere. Boschmann sagte Ford direkt, dass dieser sein Leben definiert habe - und bekam darauf eine charmante Antwort zurück. Für ihn war das der eine geschenkte Augenblick, den der Beruf möglich gemacht hat.
Auf die Frage, ob man ihn auch in zehn Jahren noch im Frühstücksfernsehen sehen werde, antwortet er zwar mit einem Witz über die körperliche Belastbarkeit - wird dann aber schnell ernst: Solange es die Sendung gebe, wolle er dort sitzen bleiben.
Sein zweites Jubiläum in diesem Jahr feiert Boschmann mit der Reihe "Disney in Concert", die ebenfalls ihr Zehnjähriges begeht. Die Konzertreihe begleitet ihn seit Jahren, und auch dort fühlt er sich sichtbar wohl.
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