Sei live dabei! Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November Veröffentlicht: 30.10.2025 • 13:05 Uhr Die Moderatoren des SAT.1- Frühstücksfernsehen mit Alina Merkau, Karen Heinrich, Matthias Killing, Chris Wackert, Marlene Lufen, und Daniel Boschmann. Bild: SAT.1

Im Oktober erwarten die Moderatorinnen und Moderatoren spannende Gäste im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Jetzt einschalten!

7. November 2025 Sascha Zöller – Sicherheit rund ums Haus (mit XXL Verlängerung auf Joyn) Die Einbruchszahlen in Deutschland explodieren förmlich – für die dunkle Jahreszeit braucht man Sicherheit für Wohnung und Haus! Smart gesteuert: Überwachung, Zutritt, Abschreckung. Wir zeigen, was der Markt Neues bietet – für den Wunsch Nummer 1: Sicherheit. Marie Helmschmied- Netzhighlights

6. November 2025 Ralf Salice - Vermisst-Kampagne auf Flaschen (mit XXL Verlängerung auf Joyn) Der Vater der vermissten Scarlett. Sie wird ab kommendem Dienstag als vermisste Person auf Flaschen abgedruckt. Er hofft auf brauchbare Hinweise, weiß aber auch, dass das eine sehr emotionale Zeit ist.

5. November 2025 Sunniva Ferri - Mädchen ohne Haare (mit XXL Verlängerung auf Joyn) Diagnose: Alopecia Areata. Eine Autoimmunerkrankung, von der rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Besonders für junge Frauen bleibt der Haarverlust oft ein Tabu – dabei ist der gesellschaftliche Druck enorm. Lutz Trabalski - Lotto-Berater Er ist Lotto-Berater, betreut die Lotto-Gewinner und berät sie, wie sie mit ihrem Gewinn umgehen sollen. Zum Beispiel: Niemals minderjährigen Kindern erzählen, sonst verquatschen sie sich. Oder: Wie erklärt man den Porsche vor der Tür? Sein Tipp: Nicht erzählen, dass man viel gewonnen hat.

4. November 2025 Markus C. Müller - Was im Leben wirklich zählt "Luxus macht nur kurz glücklich, der Reiz lässt rasch nach. Ist es das noch größere Auto? Oder nehme ich lieber meine Freundin in die Arme und sage ihr: Ich liebe dich!" Als Markus C. Müller in einer Flughafenbuchhandlung das Buch "5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen" in den Händen hielt, änderte er sein Leben. Als Europachef von Blackberry verdiente er viel Geld, jettete um die Welt, war für 4000 Mitarbeiter verantwortlich, bekam Anerkennung. Doch was ihm fehlte, war ein tieferer Sinn. Und so kündigte er und erfand sich nochmal neu - als Sterbebegleiter Kerstin Herter - Augentropfen Welche Augentropfen für was, welche bei trockenen Augen, welche bei juckenden, welche helfen gegen trockene Luft? Warum werden die Augen im Herbst und Winter trocken? Wie ist es mit den Augen bei Kälte? Und dann als Krönung: Augentropfen statt Lesebrille? Wie soll das denn funktionieren, und ab wann wird es die Tropfen geben?

3. November 2025 Miriam Peters - Häusliche Gewalt auf dem Land (mit XXL Verlängerung auf Joyn) Häusliche Gewalt im Ländlichen Raum: Sozialarbeiterin Miriam Peters hat eine Initiative gegründet, die es auch auf dem Land möglich macht, sich Hilfe zu suchen.

Sie klappert mit ihrem Bulli die Dörfer ab und trifft sich zur Beratung mit schutz- und hilfesuchenden Frauen. Damit deren Männer nichts mitbekommen, lässt sie ihr Wohnmobil regelmäßig von unterstützenden Betrieben

aus der Region mit deren Firmen-Logos neu bekleben – damit der Bulli nicht wiederzuerkennen ist. „Am Telefon vereinbaren wir dann einen Treffpunkt nahe am Zuhause der Frau, die Beratung findet im Bus statt Alex Christ - Fingerboard-Weltmeister Erst der ewige Zweite, jetzt endlich Weltmeister. Der 33-Jährige Alex aus dem Hunsrück (Rheinland-Pfalz) trickste sich mit zwei Fingern auf dem Miniaturskateboard an die Weltspitze. Skateboard fährt er auch, doch im Fingerboarden ist er unschlagbar. Der Pädagoge kommt mitsamt Mini-Skatepark zu uns ins Studio, spricht über seine Leidenschaft und bringt unseren Moderatoren im Crashkurs an den Half-Pipes den ein oder anderen Move bei

2. November 2025 Lina Marie Gralka – Ist es Liebe ? Cracking Chris Anton Behnke – Behnkes Bissen Charlotte Karlinder – Gesünder am Sonntag Jennifer Fischer – Jennys Promi Perlen

1. November 2025 Achim Sam – Streichfette Yannes Bock – Eine Leiter für alle Räume Jörg Erchinger – Hack, Mett & Co Marie-Therese Helmschmied – Auf einen Klick Daniel Engelbarts – Jetzt schon KFZ Versicherung wechseln