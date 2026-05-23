Über das Älterwerden "Dolle Panik und Angst": Karen Heinrichs berichtet von ihrer Botox-Erfahrung Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Moderatorin Karen Heinrichs gibt im Podcast persönliche Einblicke in ihr Privatleben. Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs hat sich Botox spritzen lassen - und bekam es kurz darauf mit der Angst zu tun. Im Podcast "Redebedarf" erzählt sie, was schiefging.

Karen Heinrichs über ihren missglückten Botox-Versuch: "Das hat mir richtig Angst gemacht" Karen Heinrichs und Matthias Killing, das Moderations-Duo vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen", sprechen in ihrem Podcast "Redebedarf" offen über alles Mögliche. In der jüngsten Folge "Gymnastik für die Seele" ging es ums Älterwerden. Beide räumten ein, damit ihre Probleme zu haben. Killing etwa rechnet inzwischen aus, wie viele Jahre ihm noch bleiben: "Verdammt, jetzt sind es nur noch 30 Jahre oder vielleicht auch 40." Doch es ging nicht nur um das Innenleben, sondern auch um die äußeren Folgen des Alterns. Killing über den Blick in den Spiegel: "Dat sah alles schon mal besser aus." Heinrichs wiederum zeigte sich froh, dass Frauen im Fernsehen heute nicht mehr mit 50 aussortiert würden.