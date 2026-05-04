Freude und Respekt "Trete in große Fußstapfen": Matthias Killing über seine neue Rolle bei "The Voice of Germany" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Melissa Khalaj und Matthias Killing sind das neue Moderationsduo bei "The Voice of Germany" Bild: Joyn/Christoph Köstlin;

Reichen 17 Jahre Fernseherfahrung für diesen Job? Matthias Killing wird neuer Moderator bei "The Voice of Germany" 2026. Er hat uns erzählt, was die Show für ihn bedeutet, was er mit Thore gemeinsam hat und welcher Song ihn berühren würde.

Frühstücksfernsehen, Sport und nun Musik: Matthias Killing stößt zu "The Voice of Germany" hinzu und wird ab Herbst zusammen mit Melissa Khalaj die berühmte Show moderieren. Zwei, drei Freudentränen hätte er verdrückt, erzählte er Joyn, denn:

The Voice of Germany ist für mich ein Lagerfeuer. Ich schaue das immer mit meiner Familie Matthias Killing

Zu der "wahnsinnigen Freude" über die zukünftige Aufgabe und das Vertrauen des Senders in ihn kommt übrigens kein mulmiges Gefühl. Mit 17 Jahren Erfahrung beim Fernsehen gehe er locker an den Moderationsjob heran, ohne Angst - aber mit Respekt: "Ich habe natürlich große Fußstapfen mit Thore, " erklärt er. Den bisherigen Moderator von "The Voice of Germany", Thore Schölermann, hatte 13 Jahre lang durch die Sendung geführt. Das wichtigste, betont er, seien sowieso die Talente. Auf sie und ihre Träume freue er sich am meisten, denn:

Der Moderator ist dabei, die Moderatorin genauso, aber der Mittelpunkt sind natürlich diese unfassbaren Talente. Matthias Killing

Hätte Matze Chancen bei den Blind Auditions? Bei "The Voice of Germany" reißt es die Coaches regelmäßig von den Stühlen, wenn ein Talent eine besonders gefühlvolle Interpretation hinlegt. Matthias' Schwachstelle könnte hier sein Lieblingssong "You Raise Me Up" sein. Sollte der drankommen, so meint er, könnte er schön ein Tränchen verdrücken. Selbst singen würde er den Song übrigens nicht, wenn er bei den Blind Auditions auftreten müsste. Stattdessen würde er sich ans Klavier setzen und ein anderes, besonderes Stück zum Besten geben. Große Chancen rechnet er sich aber nicht aus - wie gut, dass er also schon bei der Show dabei ist, als neuer Moderator!